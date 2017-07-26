Посол США: размещение «Патриотов» в Румынии не должно беспокоить Россию

Покупка Бухарестом противоракетных комплексов «Патриот» будет иметь огромное влияние на безопасность как Румынии, так и её соседей, приводит Romania-Insider слова американского посла в этой стране Ханса Клемма. Однако, по мнению посла, размещение в Румынии «Патриотов» никак не усилит напряжённость в отношениях с Москвой, так как это «чисто оборонительная» мера.