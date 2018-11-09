Apple Daily: «я милого узнаю по походке» — Китай берёт на вооружение новую систему идентификации Китайские разработчики представили новую систему идентификации личности, позволяющую узнать человека на улице по его фигуре и походке, сообщает гонконгское издание Apple Daily. Новинку уже тестируют в полиции Пекина и Шанхая, однако некоторые критики опасаются, что с помощью разработки власти смогут усилить контроль над гражданами по всей стране. 9 ноября 2018 Apple Daily

Asia Times: Крушение рейса MH17 было выгодно Киеву и Вашингтону Автор статьи в Asia Times Пепе Эскобар считает, что Запад, не получив никаких доказательств, «истерически» обвинил Россию и лично Владимира Путина в крушении малайзийского авиалайнера. Автор пытается ответить на вопрос, кому была выгодна эта трагедия, и приходит к выводу о том, что в ней были заинтересованы Киев и США. 25 июля 2014 Asia Times