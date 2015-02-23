Ynet: Из мести Западу Россия наводнит оружием Ближний Восток и Африку После введения антироссийских санкций, продажи российского оружия в США резко сократились, пишет израильский новостной портал. Именно это побудило Москву начать поставки в другие регионы мира, такие как Ближний Восток и Африка. В этих регионах бушуют войны, но Россию это не заботит, отмечает автор статьи. 23 февраля 2015 Yedioth Ahronoth

Чечня ведет войну с террором по-израильски В то время как весь мир критикует Израиль за разрушение домов, принадлежащих семьям террористов, в России подобную практику взяла на вооружение Чечня. И в отличие от израильских властей Рамзану Кадырову нет дела до упреков правозащитников, отмечает Yediot Ahronot. 8 декабря 2014 Yedioth Ahronoth

Голландцы ответили на российское эмбарго томатным побоищем Российское решение о запрете ввоза европейской продукции плохо сказалось на Голландии, главном поставщике помидоров в мире. Как сообщает портал Ynet, голландское правительство выделяет субсидии аграриям, а молодежь Амстердама устроила томатный бой, выручка от которого также пошла на поддержание фермеров. 15 сентября 2014 Yedioth Ahronoth

Yedioth Ahronoth: Путину не нужен либерализм в российских СМИ Российский президент «старается смести тех, кто ему мешает» в осуществлении своей стратегии на Украине, пишет израильское издание Yediot Ahronot. И это, прежде всего, касается СМИ – на этот раз Владимир Путин «замахнулся» на сеть «ВКонтакте» и даже на весь интернет, назвав его проектом ЦРУ. 28 апреля 2014 Yedioth Ahronoth

Присоединение Крыма напомнило Восточной Европе о Второй мировой Страны Восточной Европы осознали, что Россия перестала бояться Запада. Как передает израильский новостной портал Yedioth Ahronoth, восточноевропейские государства опасаются, что в случае агрессии Запад не вступится за них, как не вступился в годы Второй мировой войны. Однако политологи заверяют, такое развитие событий маловероятно: экономики Кремля и Запада слишком сильно зависят друг от друга. 19 марта 2014 Yedioth Ahronoth

Медведев удивил всех своей решительностью по делу Pussy Riot Слова российского премьера о том, что осужденных по делу о «панк-молебне» не стоит держать в местах лишения свободы, стали для всех неожиданностью, отмечает Yedioth Ahronoth. По словам газеты, услышать их было тем более удивительно, что незадолго до этого появился провокационный ролик, в котором другие участницы Pussy Riot сжигают портрет Путина. 13 сентября 2012 Yedioth Ahronoth

Российских курильщиков ждет «шоковая терапия» В России возьмутся за курильщиков всерьез. Как сообщает израильская газета Yedioth Ahronoth, с 2014 года в ресторанах страны начнет вводиться запрет на курение. Кроме этого, на пачках сигарет появятся шокирующие картинки с изображением негативных последствий этой вредной привычки. 5 сентября 2012 Yedioth Ahronoth

В офисе Навального найден «жучок» Следствие пытается выяснить, откуда в московском офисе Алексея Навального взялось подслушивающее устройство. О находке известный блогер заявил через Twitter, где и опубликовал фотографию устройства, сообщает израильская газета Yedioth Ahronoth. 7 августа 2012 Yedioth Ahronoth