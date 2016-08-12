Wirtschaftsblatt: «Турецкий поток» сдвинулся с мертвой точки Россия и Турция возобновили переговоры о строительстве «Турецкого потока», сообщает австрийская газета Wirtschaftsblatt. Прокладка первой линии газопровода по дну Черного моря может быть завершена во второй половине 2019 года, причем президент Эрдоган выразил готовность разрешить транзит российского газа в Европу. Прокладка дальнейших линий газопровода, однако, возможна только с одобрения Еврокомиссии. 12 августа 2016 Wirtschaftsblatt

Wirtschaftsblatt: ЕС встревожен конкуренцией с Китаем на российском рынке Экспорт европейских товаров в Россию существенно снизился из-за взаимных санкций, и на смену ЕС быстро пришел Китай. В Европе этот процесс до сих пор проходил незамеченным, а теперь Пекин стал для нее серьезным конкурентом на российском рынке, пишет Wirtschaftsblatt. Причем чем больше сближаются Россия и Китай, тем сильнее последний будет теснить европейские экспортные товары, предостерегают экономисты. 3 августа 2016 Wirtschaftsblatt

Wirtschaftsblatt: Сербия стала полем боя Москвы и Вашингтона После выборов в Сербии прошло три месяца, а правительство так и не сформировано. Это связано с «противостоянием различных группировок», пишет Wirtschaftsblatt. По мнению экспертов, за власть соперничают пророссийские и прозападные политики, и за их борьбой стоят Москва и Вашингтон, отмечает издание. 27 июля 2016 Wirtschaftsblatt

Wirtschaftsblatt: Путч в Турции укрепит дружбу Москвы и Анкары После попытки путча в Турции Эрдоган окончательно отвернется от Запада и НАТО и повернется лицом к своим восточным партнерам, и в первую очередь к России, пишет Wirtschaftsblatt. При этом Анкару и Москву объединяет не только «авторитаризм», но и взаимные экономические интересы, добавляет издание. 21 июля 2016 Wirtschaftsblatt

Wirtschaftsblatt предсказал «медленный рост» российской экономики Как пишет Wirtschaftsblatt, несмотря на ожидания россиян, экономический кризис в их стране далек от завершения. Выдержав самый тяжелый период, российская экономика лишь медленно выходит из «минуса». Рост может начаться уже в следующих кварталах, но он будет слабым, предупреждает издание. 18 июля 2016 Wirtschaftsblatt

WB: Быстроразвивающаяся Прибалтика «притормозила» из-за кризиса в России Российский экономический кризис нанес удар по странам Прибалтики, сократив прежде всего объемы внешней торговли, сообщает Wirtschaftsblatt. Эстония, Латвия и Литва смогли «стабилизировать свои экономики», лишь сильно урезав зарплаты, добавляет издание. 17 мая 2016 Wirtschaftsblatt

Wirtschaftsblatt: «Калашников» выпустит собственный бренд одежды Российский производитель оружия «Калашников» выпустит коллекцию модной одежды и откроет магазины по всей стране, сообщает Wirtschaftsblatt со ссылкой на заявление менеджера концерна Владимира Дмитриева. По его мнению, всемирная известность марки «Калашников» принесет новому продукту успех. 7 мая 2016 Wirtschaftsblatt

Wirtschaftsblatt: Россия возьмется за реставрацию Пальмиры Россия возьмет на себя ведущую роль в реставрации сирийского города Пальмира, освобожденного от террористов ИГ, сообщает Wirtschaftsblatt. Кроме того, российские эксперты планируют воссоздать утраченные сирийские предметы искусства, добавляет издание. 29 марта 2016 Wirtschaftsblatt

Wirtschaftsblatt: Без России Европе не по зубам конкуренция с Азией Без зоны свободной торговли с Россией у Евросоюза нет шансов на успех в конкурентной борьбе с азиатскими странами, заявил в интервью Wirtschaftsblatt президент промышленной ассоциации Австрии Георг Капш. По его словам, именно беспошлинная торговля ЕС с Россией, США и Канадой вновь сделает Атлантику «гравитационным центром» мировой экономики. 7 марта 2016 Wirtschaftsblatt

Экс-посол Германии: Деньги на Украине исчезают, как в черной дыре Украина уже в третий раз пытается стать современным демократическим государством, однако до сих пор все деньги, поступавшие в Киев с Запада, «пропадали в черной дыре», отметил бывший посол Германии на Украине Дитмар Штюдеманн в интервью Wirtschaftsblatt. По его мнению, реформы в стране могут пройти успешно лишь в том случае, если предоставленные ей финансы будет контролировать МВФ и европейские институты. 19 февраля 2016 Wirtschaftsblatt