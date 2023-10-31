Американский эксперт: усугубляющийся кризис на Украине может привести к отставке Зеленского

Высокие потери в ходе контрнаступления ВСУ, вероятность сокращения помощи от США, коррупция и разногласия Владимира Зеленского с военачальниками могут привести к его отставке, пишет бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в статье для Weapons and Strategy. По мнению Брайена, Зеленский боится потерять власть и этим можно объяснить покушение на экс-депутата Олега Царёва.