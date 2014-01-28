Расследование дела российского студента Владислава Мифтахова было передано агентам ФБР. Об этом сообщает американский телеканал WTAJ-TV. Корреспондент канала напоминает, что россиянина задержали по подозрениям в хранении «оружия массового уничтожения», которое обнаружили в его квартире.

В США арестовали россиянина за изготовление и хранение бомбы

В американском городе Алтуна арестовали 19-летнего россиянина Владислава Мифтахова. Его обвиняют в хранении оружия массового поражения: по словам полиции, он изготавливал бомбу. Соседи утверждают, что парень всегда был странным, но они бы никогда не подумали, что он может быть опасен.