WND: пока США заняты «русской угрозой», коммунистический Китай скупает их компании Вопреки тому, что американские СМИ настаивают, что Россия представляет «величайшую угрозу» для США, сейчас стоит обратить внимание на «гораздо более мощное государство» — коммунистический Китай, пишет WND. Как отмечает издание, Китай усиливает своё влияние в академических, правительственных и корпоративных кругах США. 5 февраля 2018 WND

WND: в Америке почтят память убитого «при ограблении» информатора WikiLeaks 10 июля американцы проведут мероприятия в память о сотруднике комитета Демократической партии, информаторе WikiLeaks Сете Риче. Организаторы акции уверены, что Рич поплатился жизнью за разоблачение преступлений партийной верхушки. Полиция Вашингтона утверждает, что была попытка ограбления, хотя у убитого не взяли ни бумажник, ни телефон. 10 июля 2017 WND

Чак Норрис призвал «сделать Америку снова великой» вместе с Трампом Известный актер и мастер боевых искусств Чак Норрис считает, что республиканец Дональд Трамп – отличный кандидат в президенты США и «мужик, что надо», а вот с демократкой Хиллари Клинтон страну ждет «разрушение». Норрис агитирует всех республиканских и не только избирателей пойти на выборы и объединиться, чтобы не отдавать «автоматическую» победу Демократической партии. 29 июля 2016 WND

WND: Путину лучше занять Прибалтику до победы Трампа По мнению оксфордского профессора Теодора Рузвельта Мэллока, победа решительного Дональда Трампа в американской президентской гонке резко осложнит возможности Владимира Путина влиять на ситуацию в мире. Поэтому с бомбардировками Сирии, поддержкой востока Украины и даже оккупацией Прибалтики надо поторопиться - пока у власти еще находится «слабый» Барак Обама. 29 февраля 2016 WND

WND: Российская тактика на Ближнем Востоке продиктована «слабостью» Россия продолжает все глубже втягиваться в сирийский конфликт, стремясь сохранить баланс между враждебно настроенными друг к другу Ираном и Саудовской Аравией, пишет WND. Тактика Москвы вытекает из «недостатка сил и влияния» России для достижения собственных целей на Ближнем Востоке и в любой момент может привести к конфликтам между правительствами, отмечает издание. 24 января 2016 WND

WND: Из-за Турции США могут влипнуть в реальный конфликт с Россией Турция ведет опасную игру, провоцируя Россию и поддерживая джихадистов в Сирии, пишет американский политик и публицист Патрик Бьюкенен на страницах WND. В связи с этим США стоит серьезно задуматься, кто их истинный союзник: Владимир Путин, сражающийся с ИГ, или Реджеп Тайип Эрдоган, готовый втянуть НАТО в открытый конфликт с Москвой ради собственных политических амбиций. 1 декабря 2015 WND

WND: Разочарованные союзники США все чаще предпочитают Россию Саудовская Аравия, Египет, Иордания, а теперь и Израиль идут на сближение с Москвой, хотя их долго считали близкими союзниками США в Ближневосточном регионе. Как отмечает WND, большую роль тут сыграла переориентация администрации Обамы на сотрудничество с Ираном. 24 сентября 2015 WND

WND: США заигрывают с Кубой, после того как там «поиграла мускулами» Москва Опасаясь растущего влияния России на Кубе, США решили «начать новую главу» в отношениях с Островом Свободы, пишет WND. После встречи с кубинским лидером Раулем Кастро Барак Обама сообщил о своем намерении забыть вражду времен холодной войны. Куба охотно принимает «ухаживания» США, но и от сотрудничества с Россией отказываться не собирается, подчеркивает издание. 12 апреля 2015 WND

Джон Болтон: Просчеты США повысили статус России За этот год Белый дом совершил множество крупных ошибок и просчетов, которые подорвали престиж Соединенных Штатов и повысили статус соперников, таких как Россия и Иран. Это мнение в интервью изданию WND выразил бывший постпред США при ООН Джон Болтон. 26 декабря 2013 WND

WND: Чеченский спецназ разберется с сирийскими боевиками Чечня отправит в Сирию спецподразделения для борьбы с чеченскими исламистами, воюющими против Башара Асада, сообщает WND. Хотя по заявлениям, делается это для обеспечения безопасности во время предстоящей Олимпиады в Сочи, издание считает, что на самом деле Россия таким образом пытается замаскировать приток своих наемников в эту страну. 25 декабря 2013 WND