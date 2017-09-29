VOA: в Анкаре Путин и Эрдоган нашли общий язык по сирийскому вопросу На переговорах в Анкаре президент Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган договорились приложить все усилия для контроля за зонами деэскалации в Сирии, сообщает Voice of America. Российский президент также отметил, что благодаря России и Турции в Сирии сложились все условия для прекращения войны. 29 сентября 2017 Voice of America

VoA: Кремль нашёл ключ к мировому господству — искусственный интеллект За развитием искусственного интеллекта стоит будущее не только России, но и всего мира, заявил российский президент Владимир Путин. Как сообщили эксперты Voice of America, пока что глобальное лидерство в этой сфере занимают США, но у России и Китая есть шансы занять их место. 3 сентября 2017 Voice of America

VOA: Турция ждёт от России сотрудничества в борьбе с курдами Во время предстоящего визита начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова в Турцию власти последней, как ожидается, попытаются добиться от Москвы сотрудничества при проведении военных операций против курдских Отрядов народной самообороны в Сирии, пишет Voice of America. Однако, по мнению ряда аналитиков, Анкару, скорее всего, ждёт разочарование, поскольку курдские организации, в том числе Рабочая партия Курдистана, даже не входят в российский перечень террористических группировок. 22 августа 2017 Voice of America

VOA: русские Латвии считают Россию лишь частью былого культурного наследия Латвия выдвигает свою национальную культуру на первый план, ужесточая требования к знанию латышского языка для получения права голоса или работы в госструктурах. Местные власти также требуют от России извинений за «советскую оккупацию» и обвиняют её в том, что она использует «тактику запугивания», говоря о необходимости защитить русскоязычное население. При этом русскоязычные жители Латвии связывают своё будущее с Европой, а Россию считают лишь частью культурного наследия, подчёркивает Voice of America. 28 марта 2017 Voice of America

VОA: в учениях «Запад-2017» увидели прелюдию к захвату Прибалтики К предстоящим совместным учениям России и Белоруссии «Запад–2017» готовятся не только Москва и Минск, но и страны НАТО. Voice of America спросил у экспертов из стран Балтии, как там воспринимается усиление военной активности России вблизи границ с НАТО. 22 марта 2017 Voice of America

VOA: у судей в России сохраняется репутация «взяточников» Как показали результаты недавнего социологического исследования, больше половины россиян считают, что судьи в стране берут взятки. Кроме того, за последние 13 лет увеличилось количество респондентов, полагающих, что работа судов постепенно ухудшается, передаёт Voice of America. Эксперты объясняют это тем, что российская судебная система «не хочет исправлять свои ошибки» и продолжает выносить необъективные приговоры из-за «корпоративной солидарности» судей с теми, кто работает на обвинение. 17 марта 2017 Voice of America

VOA: Россия — самая «тюремная» страна Европы Согласно данным исследования, проведённого по заказу Совета Европы, Россия занимает первое место в Европе по процентному количеству заключённых среди населения. Почти 28% российских заключённых отбывают сроки за убийство, и ещё около 25% были осуждены за преступления, связанные с наркотиками. Причём по «наркотическим» статьям Россия также лидирует в Европе, сообщает Voice of America. 15 марта 2017 Voice of America

Директор ФБР: Россия — часть «слоёного пирога угроз» для США Глава ФБР Джеймс Коми заявил, что Россия вместе с Ираном, Китаем и Северной Кореей находится на верхушке «зловещего слоёного пирога угроз» для США. Именно поэтому ФБР уделяет сегодня особое внимание проблемам кибербезопасности, подчеркнул Коми. Между тем пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер признал, что обвинения о связях Трампа с Россией ничем не подтверждаются, сообщает Voice of America. 10 марта 2017 Voice of America

Voice of America: Россия не позвала США на конференцию по Афганистану На предстоящую конференцию по Афганистану в Москве не были приглашены представители США и НАТО. Как пишет Voice of America, данный факт вызвал предположения, что Россия больше заинтересована в подрыве позиций США, чем в решении региональных проблем. 13 февраля 2017 Voice of America

Voice of America: русский Брайтон-Бич поддерживает Дональда Трампа Большинство русскоязычных эмигрантов, проживающих в районе Нью-Йорка Брайтон-Бич, позитивно относятся к новому президенту США Дональду Трампу. По результатам опроса на улицах журналисты Voice of America смогли найти только одного человека, у которого первые решения Трампа вызвали противоречивые чувства. 12 февраля 2017 Voice of America