ValueWalk: расследование российских связей четы Клинтон станет «предупредительным выстрелом» по коррупции в США Вашингтон превратился в «международный эпицентр коррупции», «рай для корыстных политиков и закоснелых бюрократов», и ни один скандал за последние 50 лет не сможет лучше отразить это, чем отношения Хиллари Клинтон с Россией, пишет ValueWalk. Как отмечает издание, расследование российских связей четы Клинтон стало бы «предупредительным выстрелом» по коррупции и злоупотреблению властью со стороны бюрократической элиты в США. 5 декабря 2017 ValueWalk

ValueWalk: Сближение с Западом грозит Минску и Астане «русской интервенцией» Плохое состояние экономики России заставляет Белоруссию и Казахстан отворачиваться от Москвы в сторону Запада, пишет Value Walk. Увидев в этом угрозу своей безопасности, Кремль способен совершить «интервенцию» в обе бывшие советские республики, мотивируя ее защитой этнических русских от «националистов и экстремистов», и используя ее для укрепления «режима Путина», утверждает издание. 16 октября 2016 ValueWalk

ValueWalk: ИГ не остановить, пока США не объединятся с Россией «Исламское государство» представляет угрозу всему международному сообществу, которое должно сообща дать ему отпор, пишет ValueWalk. При этом издание отмечает, что США необходимо вступить в альянс с Россией против исламистов, несмотря на множество разногласий во внешней политике и многолетнее соперничество. 7 декабря 2015 ValueWalk

ValueWalk: Москва скрывает свою слабость за частыми учениями В последнее время российские вооруженные силы проводят масштабные учения, привлекая к ним повышенные внимание, считает обозреватель ValueWalk Роберт Пол Брукер. На его взгляд, тем самым Кремль не только пытается продемонстрировать Западу свою военную мощь, но и скрыть «ухудшение экономической ситуации» в стране на фоне санкций и падения цен на энергоресурсы. 8 ноября 2015 ValueWalk