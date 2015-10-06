Эрдоган пригрозил России «потерей друга» Лишившись такого друга, как Турция, Россия многое потеряет, заявил в Брюсселе президент Турции Эрдоган после инцидента с нарушением воздушного пространства его страны российским истребителем. Также он подчеркнул, что нападение на Турцию приравнивается к нападению на НАТО, сообщает Turkish Weekly. 6 октября 2015 Turkish Weekly

Президент Турции: Путин изменил свое отношение к Башару Асаду Российский лидер намерен отказаться от поддержки режима Башара Асада в Сирии, уверен президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, он заметил этот «положительный» сдвиг в сирийской политике Путина во время недавней встречи и телефонного звонка. 3 августа 2015 Turkish Weekly