Геи-хористы из США подбодрили российские секс-меньшинства

В преддверии Олимпиады в Сочи хор геев из Лос-Анджелеса решил выразить солидарность с российским ЛГБТ-сообществом и опубликовал в интернете видеозапись со своего концерта в Москве в 1999 году. Тогда известные на весь мир хористы выступили в концертном зале им. Чайковского вместе с Аллой Пугачевой.