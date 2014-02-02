Towleroad
Геи-хористы из США подбодрили российские секс-меньшинства
В преддверии Олимпиады в Сочи хор геев из Лос-Анджелеса решил выразить солидарность с российским ЛГБТ-сообществом и опубликовал в интернете видеозапись со своего концерта в Москве в 1999 году. Тогда известные на весь мир хористы выступили в концертном зале им. Чайковского вместе с Аллой Пугачевой.
Towleroad: Чаплин поддержал Охлобыстина в борьбе с геями
Официальный представитель Русской православной церкви Всеволод Чаплин высказался за проведение референдума о возвращении уголовной ответственности за мужеложство, сообщает Towleroad. Ранее с таким же призывом выступил творческий директор «Евросети» Иван Охлобыстин.