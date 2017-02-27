Today.com
Today: Буш вспомнил, как учил Путина свободе прессы
В отличие от нового главы Белого дома Дональда Трампа, который считает СМИ «врагами Америки», экс-президент США Джордж Буш уверен, что свободная пресса — это «неотъемлемая часть демократии». В интервью TODAY бывший американский лидер отметил, что на протяжении двух своих сроков пытался убедить в этом и Владимира Путина, но сегодня Вашингтон отворачивается от собственных принципов.
Today.com: Россиянин стал чемпионом мира по танцам в аэротрубе
Аэродинамическая труба перестала быть сугубо научным инструментом – и теперь в Испании прошел международный конкурс по танцам в вертикальных потоках воздуха, сообщает сайт today.com. Лучшим в этом искусстве оказался россиянин Леонид Волков – он сразил соперников наповал своими акробатическими па, отмечает интернет-портал.