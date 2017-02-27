Today: Буш вспомнил, как учил Путина свободе прессы

В отличие от нового главы Белого дома Дональда Трампа, который считает СМИ «врагами Америки», экс-президент США Джордж Буш уверен, что свободная пресса — это «неотъемлемая часть демократии». В интервью TODAY бывший американский лидер отметил, что на протяжении двух своих сроков пытался убедить в этом и Владимира Путина, но сегодня Вашингтон отворачивается от собственных принципов.