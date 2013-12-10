TheMusic.com.au
TheMusic.com.au: Страдания Pussy Riot закончатся раньше срока
Участницы Pussy Riot могут выйти на свободу уже в этом году, сообщает TheMusic.com.au. Это произойдет, если они попадут под амнистию, приуроченную к юбилею конституции России. Также в числе претендентов на освобождение – активисты Greenpeace, которые в настоящий момент выпущены под залог, пишет издание.
Звезды рока требуют отпустить участниц группы Pussy Riot
Более 70 знаменитостей из мира музыки написали открытое письмо с просьбой освободить из-под стражи участниц группы Pussy Riot, сообщает TheMusic.com.au. Среди музыкантов, ратующих за свободу девушек, оказались Мадонна, Пол Маккартни, Стинг, Бьорк, Адель и Элтон Джон.