Thanh Nien: У «Хлюпика» Обамы нет шансов против «Молота» Путина

По мнению журналиста Пепе Эскобара, разлад между Москвой и Вашингтоном продиктован вовсе не «недостаточным прогрессом» в отношениях. Причина в другом: Обаме не позволили преследовать разоблачителя Сноудена. И это лишь одна из частностей, доказывающая, что уверенный «Молот» Путин ведет куда более успешную политику, чем неумелый «Хлюпик» Обама.