Thanh Nien News
Thanh Nien: У «Хлюпика» Обамы нет шансов против «Молота» Путина
По мнению журналиста Пепе Эскобара, разлад между Москвой и Вашингтоном продиктован вовсе не «недостаточным прогрессом» в отношениях. Причина в другом: Обаме не позволили преследовать разоблачителя Сноудена. И это лишь одна из частностей, доказывающая, что уверенный «Молот» Путин ведет куда более успешную политику, чем неумелый «Хлюпик» Обама.
Из-за России и США Вьетнам больше не интересует атомных террористов
Из Вьетнама в Россию было вывезено 16 килограммов высокообогащенного урана, благодаря чему страна теперь свободна от этих опасных ядерных материалов, сообщает вьетнамский сайт Thanh Nien News. Делается это в рамках всемирной программы по сокращению высокообогащенных ядерных материалов – в руках террористов они могут стать основой для ядерной бомбы.