CVN: К свободной торговле с Россией Вьетнам готовится обстоятельно Соглашение о свободной торговле с ЕАЭС откроет Вьетнаму российский рынок. С помощью специальных программ вьетнамские предприниматели лучше поймут запросы россиян, посетят Москву и изучат клиентуру. Только так, по словам местных чиновников, можно достичь ощутимых результатов и наладить экспорт вьетнамских продуктов в Россию, пишет Le Courrier du Vietnam. 1 сентября 2015 Le Courrier du Vietnam

Thanh Nien: У «Хлюпика» Обамы нет шансов против «Молота» Путина По мнению журналиста Пепе Эскобара, разлад между Москвой и Вашингтоном продиктован вовсе не «недостаточным прогрессом» в отношениях. Причина в другом: Обаме не позволили преследовать разоблачителя Сноудена. И это лишь одна из частностей, доказывающая, что уверенный «Молот» Путин ведет куда более успешную политику, чем неумелый «Хлюпик» Обама. 12 августа 2013 Thanh Nien News

Новый памятник Хо Ши Мину украсит родину Ленина В Ульяновске поставят памятник Хо Ши Мину на одноименном бульваре, сообщает The Voice of Vietnam. Его сооружение обойдется в 16,5 миллиона рублей. Расходы разделят между собой правительство Вьетнама, российские компании и проживающие в России вьетнамские граждане. 25 июля 2013 Voice of Vietnam

Из-за России и США Вьетнам больше не интересует атомных террористов Из Вьетнама в Россию было вывезено 16 килограммов высокообогащенного урана, благодаря чему страна теперь свободна от этих опасных ядерных материалов, сообщает вьетнамский сайт Thanh Nien News. Делается это в рамках всемирной программы по сокращению высокообогащенных ядерных материалов – в руках террористов они могут стать основой для ядерной бомбы. 3 июля 2013 Thanh Nien News