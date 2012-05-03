Уличная оппозиция приберегла белые ленточки для инаугурации Россия по традиции отметила День Весны и Труда массовыми праздничными шествиями. В этом году к народным демонстрациям присоединились Владимир Путин и Дмитрий Медведев. Активная в последнее время уличная оппозиция марш проигнорировала, передает Terra TV, но обещает устроить массовые протесты накануне инаугурации избранного президента. 3 мая 2012 Terra TV

За резиновой женщиной в бурную реку На севере России ежегодно проводится необычное состязание «Бабл баба челендж». Сотни мужчин бросаются в воды реки Вуокса с резиновыми женщинами наперевес и устраивают заплыв. Как сообщает телеканал Terra TV, это развлечение для выносливых с каждым годом набирает популярность. 15 августа 2011 Terra TV

Абрамович восстановит любимый стадион Исинбаевой Елена Исинбаева попросила Романа Абрамовича помочь с реконструкцией стадиона в Волгограде, родном городе спортсменки. Старый крытый стадион нуждается в утеплении и замене беговых дорожек, сообщает чилийский телеканал Terra TV. 28 марта 2011 Terra TV

Убийца под ликом сиделки Милиция задержала 39-летнюю женщину, которая нанималась к старикам сиделкой и убивала их ради денег. 15 июня 2010 Terra TV