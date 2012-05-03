Terra TV
Уличная оппозиция приберегла белые ленточки для инаугурации
Россия по традиции отметила День Весны и Труда массовыми праздничными шествиями. В этом году к народным демонстрациям присоединились Владимир Путин и Дмитрий Медведев. Активная в последнее время уличная оппозиция марш проигнорировала, передает Terra TV, но обещает устроить массовые протесты накануне инаугурации избранного президента.
За резиновой женщиной в бурную реку
На севере России ежегодно проводится необычное состязание «Бабл баба челендж». Сотни мужчин бросаются в воды реки Вуокса с резиновыми женщинами наперевес и устраивают заплыв. Как сообщает телеканал Terra TV, это развлечение для выносливых с каждым годом набирает популярность.
Абрамович восстановит любимый стадион Исинбаевой
Елена Исинбаева попросила Романа Абрамовича помочь с реконструкцией стадиона в Волгограде, родном городе спортсменки. Старый крытый стадион нуждается в утеплении и замене беговых дорожек, сообщает чилийский телеканал Terra TV.
Убийца под ликом сиделки
Милиция задержала 39-летнюю женщину, которая нанималась к старикам сиделкой и убивала их ради денег.
Сотни свечей в память о жертвах
В Москве, в День траура по жертвам взрывов в метрополитене, десятки людей пришли на станции, чтобы почтить их память. К террактам могут быть причастны группировки северокавказских боевиков.