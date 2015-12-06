США следует отказаться от «военных авантюр» за рубежом и пересмотреть свою роль мирового лидера, считает обозреватель Tennessean Сарита Прабху. Вместо этого, на ее взгляд, будущему американскому президенту необходимо занять растущими внутренними проблемами страны.

Россия возглавит борьбу с мировым террором

Россия должна взять на себя роль лидера в войне с мировым терроризмом, считает журналистка Рейчел Марсден. Волгоградские теракты в преддверии сочинских Игр дают Путину для этого оправдание. Со своей стороны, Белый дом заинтересован в этой войне и готов сотрудничать с Кремлем.