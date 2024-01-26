Strefa Biznesu: отношение поляков к украинцам ухудшилось — «они стали нам конкурентами»

Сентиментальность поляков к украинцам ослабла, говорит эксперт рынка труда и основатель Personnel Service Кшиштоф Инглот. В беседе с Strefa Biznesu он объясняет, что это связано с опасениями того, что украинцы смогут не только отнять у его сограждан работу, но и снизить темпы роста заработной платы в стране. Одновременно он призывает сосредоточиться на положительных аспектах миграции с целью создания интегрированного общества.