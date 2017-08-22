В то время как США не знают, что делать со статуями конфедератов, интернет-пользователи обнаружили в России весьма примечательный памятник — лабораторной мыши. Расположенный в новосибирском Академгородке, монумент посвящён подопытным животным, без которых не состоялись бы важнейшие научные открытия, пишет Smithsonian.

Smithsonian: Российское «Знамя» в 90-е сверкнуло в космосе и сгорело

В 1990-е годы российский инженер Владимир Сыромятников разработал специальное устройство, которое могло бы перенаправлять солнечный свет из космоса на Землю, чтобы продлить дневные часы, пишет Smithsonian. Хотя это и похоже на мечту «суперзлодея», эксперимент «Знамя» прошел успешно, однако через несколько дней гигантский отражатель сгорел в атмосфере, и в будущем проект был закрыт.