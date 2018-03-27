Министр обороны Британии: терпение мира в отношении Путина подходит к концу Тот факт, что НАТО и ЕС поддержали версию Лондона об отравлении Сергея Скрипаля, шлёт Кремлю «чрезвычайно мощный сигнал», считает министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон. По его словам, тем самым мир даёт понять российским властям, что его терпение на исходе, сообщает Sky News. 27 марта 2018 Sky News

Sky: Москва в шоке от выдворения дипломатов, но постарается извлечь из этого выгоду Выдворение 60 дипломатов из США, весьма вероятно, стало неприятным сюрпризом для российских властей, считает корреспондент Sky News Джон Спаркс. Тем не менее, по его мнению, Кремль попытается извлечь политическую выгоду из сложившейся ситуации, представив дело так, словно Россия оказалась во вражеском окружении и нуждается в защите. 26 марта 2018 Sky News

Sky News: Польша и страны Прибалтики «вызвали на ковёр» российских послов Министерства иностранных дел четырёх стран Восточной Европы вызвали российских послов в связи с инцидентом в Солсбери, сообщает Sky News. Как отмечает корреспондент британского телеканала, суть состоявшихся разговоров пока неизвестна, однако подобные шаги похожи на «единую реакцию Евросоюза», о которой мечтал Лондон. 26 марта 2018 Sky News

Sky News: в Кемерове продолжаются поиски — родные и близкие всё ещё ждут В пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове погибли более 50 человек, десятки числятся пропавшими без вести, передаёт Sky News. Причины возгорания пока не называются, на борьбу с огнём в город были стянуты сотни пожарных со всего региона. И хотя из-за дыма и угрозы обвалов спасательные работы продвигаются медленно, поиски выживших продолжаются, отмечает канал. 26 марта 2018 Sky News

Sky News: глава секретной британской лаборатории опроверг заявления о причастности к делу Скрипаля Руководитель исследовательских работ в технопарке Портон Даун, эксплуатируемом британским Минобороны и расположенном совсем рядом с Солсбери, где был отравлен бывший российский агент Сергей Скрипаль, опроверг заявления о том, что россиянина могли отравить при помощи вещества, взятого из его лаборатории, сообщает Sky News. Как пояснил учёный, в его центре поддерживается высокий уровень безопасности и утечки просто исключены. 24 марта 2018 Sky News

Sky News: заявления Москвы об «иностранном участии» в деле Скрипаля — попытка отвести подозрения от себя Российские официальные лица обвиняют в отравлении бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери самые разные страны и стороны, и их заявления зачастую противоречат друг другу, констатирует редактор дипломатического отдела Sky News Доминик Уэгхорн. По мысли журналиста, это говорит о том, что Россия целенаправленно пытается запутать западные страны, чтобы снять с себя любые подозрения. 22 марта 2018 Sky News

Sky: сравнить Путина с Гитлером для британских политиков было «особенно грубо» Британские политики сравнили Владимира Путина, который с помощью ЧМ по футболу якобы «хочет придать лоска своему коррумпированному режиму», с Адольфом Гитлером и его Олимпиадой. По мнению корреспондента Sky News Дианы Магней, подобные комментарии звучат особенно грубо в адрес России, которая не забыла огромные жертвы, понесённые в Великой Отечественной войне с нацистами. 22 марта 2018 Sky News

Sky News: на встрече послов Россия намекнула на «британскую режиссуру» в деле Скрипаля Хотя на встрече дипломатов представитель МИД России не стал напрямую обвинять Великобританию в причастности к отравлению Скрипалей, он намекнул, что этот инцидент мог быть срежиссирован Лондоном или Вашингтоном, передаёт Sky News. Кроме того, как отмечает корреспондент канала Диана Магней, Москва признает выводы следователей по этому делу только в случае, если среди них будут представители российской стороны. 22 марта 2018 Sky News

Sky News: Лондону расхотелось наказывать Россию Конфронтация между Великобританией и Россией в связи с «отравлением в Солсбери», по всей видимости, не будет усугубляться — пока конфликт ограничивается взаимной высылкой дипломатов и перепалками в Twitter, сообщает Sky News. Как подчёркивается в сюжете канала, это связано с тем, что Великобритания почему-то не принимает серьёзных карательных мер в отношении Москвы. 21 марта 2018 Sky News

Sky News: 23 российских дипломата покинули Лондон Впервые со времён холодной войны Великобритания в массовом порядке выслала российских дипломатов, сообщает Sky News. Автомобильная колонна с 23 сотрудниками посольства отбыла в направлении аэропорта. Поводом для высылки дипломатов стало то, что Москва не смогла объяснить отравление Сергея Скрипаля в Солсбери, напоминает британский телеканал. 20 марта 2018 Sky News