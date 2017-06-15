«Барак и Владимир»: Стоун выяснил, как Путин и Обама обращались друг к другу Российский президент Владимир Путин постоянно был на связи со своим американским коллегой Бараком Обамой. Об этом он сообщил в интервью Оливеру Стоуну, назвав диалог с Обамой заинтересованным и совсем не конфронтационным. 15 июня 2017 Showtime

Путин: мы никогда не вмешиваемся во внутренние дела других стран Россия никогда не вмешивается во внутриполитические процессы других стран, заявил Владимир Путин в интервью американскому режиссёру Оливеру Стоуну. «Это один из принципов нашей работы», — подчеркнул российский лидер. 13 июня 2017 Showtime