Showtime
«Барак и Владимир»: Стоун выяснил, как Путин и Обама обращались друг к другу
Российский президент Владимир Путин постоянно был на связи со своим американским коллегой Бараком Обамой. Об этом он сообщил в интервью Оливеру Стоуну, назвав диалог с Обамой заинтересованным и совсем не конфронтационным.
Путин: мы никогда не вмешиваемся во внутренние дела других стран
Россия никогда не вмешивается во внутриполитические процессы других стран, заявил Владимир Путин в интервью американскому режиссёру Оливеру Стоуну. «Это один из принципов нашей работы», — подчеркнул российский лидер.
Showtime: Путин рассказал, чем ему симпатичен Маккейн
В интервью американскому режиссёру Оливеру Стоуну Владимир Путин заявил, что ему симпатичен сенатор Маккейн, известный своей резкой критикой в адрес российского президента. Путин отметил, что уважает людей, которые настолько последовательно защищают интересы своей страны, добавив, однако, что сенатор живёт в старом мире и не видит реальных угроз человечеству.