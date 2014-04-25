Sky TG24: президент Италии посетил Москву, чтобы показать — Россию изолировать нельзя С Россией нужно вести открытый диалог, а не пытаться её изолировать. Такова, по мнению Sky TG24, была главная идея визита президента Италии Серджо Маттареллы в Москву. Как отмечает телеканал, итальянский лидер первым посетил Москву и напомнил о крепкой дружбе после теракта в Санкт-Петербурге и ракетного удара США в Сирии. 12 апреля 2017 SKY TG24

Sky TG24: За намеки на связь с ИГ Эрдоган отправил журналиста за решетку Еще до того, как Россия обвинила власти Турции в сотрудничестве с «Исламским государством», то же самое пыталась сделать и турецкая оппозиционная газета Cumhuriyet. Однако за публикацию видеоматериалов, показывающих связь спецслужб с джихадистами, директор издания поплатился свободой, напоминает Sky TG24. 3 декабря 2015 SKY TG24

Ренци: Антироссийская политика Европы ни к чему не приведет На данный момент Европейский союз проводит антироссийскую внешнюю политику, однако такой подход бесполезен и ни к чему не приведет. Так считает премьер-министр Италии Маттео Ренци. В интервью телеканалу Sky TG24 он отметил, что сотрудничество с США остается «путеводной звездой» в итальянской внешней политике, однако необходимо возобновить диалог и с Россией. 20 ноября 2015 SKY TG24

Порошенко: В борьбе с ИГ Европа не должна забывать об агрессии России В интервью итальянскому телеканалу Sky TG24, президент Украины Петр Порошенко отметил, что все страны должны координировать друг с другом свои действия в борьбе с терроризмом. Тем не менее Европа не должна забывать об агрессии России против Украины, заявил украинский лидер. 19 ноября 2015 SKY TG24

Sky TG24: Ренци поможет Путину наладить диалог с Западом Для Владимира Путина премьер-министр Италии Маттео Ренци стал связующим звеном в диалоге с Западом, считает итальянский телеканал Sky TG24. Корреспондент канала с иронией отметил, что Путин проявил необычайную для себя пунктуальность и опоздал на встречу с Ренци всего лишь на час. 11 июня 2015 SKY TG24

Доклад ООН: Каждый день перемирия на Украине уносит 13 жизней С момента прекращения огня на Украине погибло около тысячи человек, сообщается в докладе, опубликованном Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека. А это в среднем 13 смертей каждый день, отмечает итальянский телеканал Sky TG24. 21 ноября 2014 SKY TG24

Целый регион Италии выступил против антироссийских санкций Губернатор итальянской области Венето Лука Дзайа выступил против антироссийских санкций и заявил, что регион намерен продолжить прямое торговое сотрудничество с Россией. Как сообщает Sky TG24, из-за российского эмбарго на западную продукцию, итальянские фермеры терпят внушительные убытки. 8 октября 2014 SKY TG24

Sky TG24: Арестом недвижимости одного Ротенберга Италия не ограничится Европейские санкции против ряда приближенных к Путину фигур впервые получили применение на территории Италии. Как сообщает Sky TG24, под арест попали отель, виллы и квартиры, принадлежащие российскому олигарху Аркадию Ротенбергу. Помимо этого, отмечает итальянский канал, местная полиция присматривается и к виллам еще нескольких российских бизнесменов. 23 сентября 2014 SKY TG24

Sky TG24: Рим поможет Москве и Киеву сделать шаг навстречу друг другу Председательство Италии в ЕС может помочь России наладить отношения не только с Украиной, но и с ЕС. Так считает корреспондент итальянского телеканала Sky TG24. Она отметила, что президент России Владимир Путин также надеется на посредничество итальянской стороны в снижении напряженности между Москвой и Брюсселем, возникшей из-за кризиса на Украине. 10 июля 2014 SKY TG24

Sky TG24: Украина попросила Италию надавить на Москву Украинские власти надеются, что итальянской стороне удастся надавить на Москву ради прекращения конфликта на востоке Украины. Как сообщает телеканал Sky TG24, министр иностранных дел Италии Федерика Могерини уже провела переговоры с украинским руководством, и сегодня ее ожидают встречи с Сергеем Лавровым и Владимиром Путиным. 9 июля 2014 SKY TG24