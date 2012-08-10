Саакашвили: Украина не испугалась «медведя» На Майдане украинцы одолели Россию и избавились от ее имперского влияния. Об этом заявил экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, выступая с речью в Киеве. Он выразил свое восхищение храбростью украинского народа и предсказал скорую гибель Российской империи. 25 февраля 2014 Rustavi 2

За переносом границы в Абхазии президент Грузии видит руку Москвы За переносом границы внутрь территории Грузии в районе Абхазии просматривается не просто техническая процедура, но и политическая подоплека, заявил президент Грузии Георгий Маргвелашвили. По его мнению, за этим стоит Россия, которая в очередной раз нарушила суверенитет и территориальную целостность его страны. 23 января 2014 Rustavi 2

Саакашвили: В странах СНГ все сыты Путиным по горло Действиями Путина сыты по горло на всем постсоветском пространстве, заявил Михаил Саакашвили по возвращении в Тбилиси с сессии ГА ООН. По его словам, власть в стране должна принять все меры, чтобы остановить аннексию грузинских территорий со стороны России. 30 сентября 2013 Rustavi 2

Саакашвили попрощался с ООН и обругал Россию Хаос и беспорядки в соседних республиках - это то, к чему стремится Кремль, заявил Михаил Саакашвили с трибуны ООН. В своей прощальной речи на посту президента Грузии он отметил, что Москва опасается успеха реформ в Грузии как опасного вируса, который может поразить и другие республики на постсоветском пространстве и усилит их тягу к независимости от России. 26 сентября 2013 Rustavi 2

Медведев: Грузии стоит подумать о Таможенном союзе Грузия никогда не станет соседом США. А вот близость страны к России - историческая данность. Вместо того чтобы стремиться в НАТО, Тбилиси следует подумать о выгодном партнерстве с Россией. Такую точку зрения высказал Дмитрий Медведев в интервью грузинскому телеканалу. 7 августа 2013 Rustavi 2

Грузия: Упрощение визового режима с РФ не означает решения всех проблем Россия упростит с Грузией визовый режим в ближайшем будущем. Об этом заявил спецпредставитель премьера по вопросам отношений с РФ Зураб Абашидзе. Однако он подчеркнул, что это не изменит позицию страны, в частности, по вопросу независимости Абхазии и Южной Осетии. 28 июня 2013 Rustavi 2

Спортсмены Грузии выступят в Сочи без предварительных условий Грузинские спортсмены обязательно примут участие в предстоящих зимних Олимпийских играх в Сочи. Об этом заявил премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили. Он подтвердил, что нелогично стремиться к нормализации отношений с Россией и отказываться от проводимых там Олимпийских игр. 25 декабря 2012 Rustavi 2

Иванишвили был бы рад встрече с Путиным Новый премьер Грузии заявил, что был бы рад встрече с президентом Путиным и надеется, что она, пусть и не скоро, но все же рано или поздно состоится. Правда, Бидзина Иванишвили отметил, что встречи подобного уровня требуют большой подготовки, тем более с учетом ситуации, в которой оказались отношения между двумя странами. 25 декабря 2012 Rustavi 2

Грузинский парламент расследует деятельность партии Саакашвили Новый парламент Грузии сформировал комиссию по расследованию преступлений, совершенных в период правления партии президента Михаила Саакашвили. Глава этой рабочей группы Тина Хидашели отметила, что любой политик, независимо от занимаемых в прошлом должностей, ответит перед законом за противоправные действия. 23 октября 2012 Rustavi 2

Дипломатическая карьера Канделаки вызывает в Грузии улыбки ​Российские СМИ сообщили, что с приходом Бидзины Иванишвили к власти Тина Канделаки может стать послом Грузии в России. Они также сообщили, что кандидатуру Канделаки поддерживает сам Рамзан Кадыров. Представители «Грузинской мечты» приняли новость с иронией и сообщили, что ничего про это не слышали. 10 октября 2012 Rustavi 2