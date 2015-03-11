Эксперт: Война британского правительства против RT – это наступление на свободу слова Британский медиарегулятор Ofcom развернул кампанию против RT, преподнося ее как борьбу с пропагандой. По мнению эксперта по международному праву Александра Меркуриса, на самом деле ведомство подавляет свободу слова и неудобные для западного истеблишмента точки зрения. 11 марта 2015 Russia Insider

Russia Insider: США лгут об Украине по иракским заготовкам Машина пропаганды США не изобретает новую ложь, а использует старую, уверен автор статьи в Russia Insider Уильям Данкерли. Американцев ничему не научил урок с «оружием массового поражения» в Ираке, теперь СМИ им лгут о российском «вторжении» на Украину. 25 февраля 2015 Russia Insider