Russia Insider
Эксперт: Война британского правительства против RT – это наступление на свободу слова
Британский медиарегулятор Ofcom развернул кампанию против RT, преподнося ее как борьбу с пропагандой. По мнению эксперта по международному праву Александра Меркуриса, на самом деле ведомство подавляет свободу слова и неудобные для западного истеблишмента точки зрения.
Russia Insider: США лгут об Украине по иракским заготовкам
Машина пропаганды США не изобретает новую ложь, а использует старую, уверен автор статьи в Russia Insider Уильям Данкерли. Американцев ничему не научил урок с «оружием массового поражения» в Ираке, теперь СМИ им лгут о российском «вторжении» на Украину.
Почему немецкие СМИ боятся RT
Согласно сообщениям, одной из первых жертв экономической войны против России стала «путинская индустрия пропаганды». После того как главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала газете «Ведомости» о том, что RT придется сократить расходы и, вполне возможно, отказаться от планов на расширение в связи с девальвацией рубля, западные СМИ облегченно вздохнули и принялись праздновать.