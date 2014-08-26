Сергей Лавров: Запад слепо поддерживает любые действия Киева

Киеву пора понять, что кризис на Украине не преодолеть, «одержав победу над собственным народом», заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью Russia Beyond the Headlines. Министр подчеркнул, что власти страны уклоняются от соблюдения данных обещаний, усугубляя бедственное положение мирного населения на востоке страны. При этом Киев пользуется полной поддержкой США и ЕС.