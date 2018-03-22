Reuters: конгресс США решил потратить $380 млн на защиту выборов от кибератак В наконец согласованном конгрессом проекте бюджета США на 2018 финансовый год предполагается потратить $380 млн на обеспечение безопасности выборов и их защиту от посягательств хакеров, передаёт Reuters. По данным агентства, федеральные власти также выделят на эти же нужды дополнительные средства ФБР и Министерству внутренней безопасности. 22 марта 2018 Reuters

Столтенберг: возросшая агрессия России требует ответа, но не зеркального Выступление российского президента Владимира Путина перед Федеральным собранием вызвало обеспокоенность у генсека НАТО Йенса Столтенберга, сообщает Reuters. Впрочем, по его словам, это привычная для России модель поведения, на которую и реагирует НАТО. 6 марта 2018 Reuters

Reuters: Меркель и Макрон обратились к Путину с просьбой поддержать резолюцию ООН по Сирии Лидеры Франции и Германии обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой поддержать призыв Совбеза ООН к немедленному прекращению огня в Сирии, сообщает Reuters, ссылаясь на источник в Елисейском дворце. Оба лидера Европейского союза ведут диалог с Россией в целях обеспечения того, чтобы страна не наложила вето на решение Совбеза ООН. 23 февраля 2018 Reuters

Reuters: первый медалист Пхёнчхана из России не забыл об отстранённых коллегах На стартовавшей зимней Олимпиаде шорт-трекист Семён Елистратов принёс в копилку команды олимпийских атлетов из России первую награду, сообщает Reuters. Свою медаль обладатель золота Сочи-2014 посвятил всем российским спортсменам, которых МОК не допустил до Игр в Южной Корее, отмечает информационное агентство. 10 февраля 2018 Reuters

Reuters: «Газпром» предрекает Европе газовый дефицит Уже в ближайшем будущем Европа ощутит на себе дефицит газа, заявил в интервью Reuters замглавы «Газпрома» Александр Медведев. И поставки сжиженного газа из США или Катара не смогут восполнить эту нехватку, поэтому Европе уже сейчас нужно озаботиться наращиванием связей с Россией, советует он. 9 февраля 2018 Reuters

Трамп: Россия сводит на нет меры США и Китая против Северной Кореи Из-за расследования о вмешательстве России в американские выборы отношения между двумя странами оставляют желать лучшего, что мешает сотрудничеству по проблеме Северной Кореи, заявил Дональд Трамп в интервью Reuters. Он отметил, что иногда получается так, что Москва своими действиями сводит на нет ограничения, которые вводят против КНДР США и Китай. 18 января 2018 Reuters

Габриэль: Европа должна воспротивиться экономическому диктату США Нельзя ставить немецкую и европейскую экономику в зависимость от условий, диктуемых США, заявил министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль. Выступая перед Восточным комитетом германской экономики, он призвал Европу и Германию к сопротивлению. «Мы выступаем за честную конкуренцию, но не собираемся подчиняться», — передаёт слова дипломата Reuters. 12 января 2018 Reuters

Reuters: Тиллерсон заявил, что санкции сохранятся, пока Москва не выполнит Минские соглашения Глава дипломатического ведомства США Рекс Тиллерсон занял жёсткую позицию по отношению к России в ходе своей продолжающейся командировки в Европу, передаёт Reuters. По данным агентства, в четверг американский госсекретарь в присутствии своего российского коллеги призвал Москву «вывести свои силы из Донбасса». 7 декабря 2017 Reuters

Reuters: Трамп для немцев — проблема посерьёзнее России В недавнем социологическом опросе Трамп занял второе место в списке внешнеполитических трудностей Германии, обойдя «авторитарных лидеров» Северной Кореи, Турции и России, пишет Reuters. К тому же больше половины опрошенных назвали отношения с США «плохими» или «очень плохими», отмечает издание. 5 декабря 2017 Reuters

Reuters: США занижают сведения о количестве солдат в Сирии Ожидается, что Пентагон в ближайшие дни объявит, что в Сирии находятся около двух тысяч американских военнослужащих, после того как вооружённые силы США признали, что сведения о количестве солдат, размещённых в стране, были занижены, сообщает Reuters со слов двух высокопоставленных чиновников США. Как отмечает агентство, ранее было заявлено, что количество американских военнослужащих в Сирии не превышает 503 человек. 25 ноября 2017 Reuters