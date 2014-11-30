RenewAmerica: Рождественской елкой Путин дал французам надежду на свободу

В то время когда правительства США и ЕС идут на конфронтацию с Россией, что вовсе не в интересах их граждан, Владимир Путин посылает Парижу в подарок рождественскую елку, пишет RenewAmerica. Тем самым он показывает, что отстаивает христианские ценности не только в России, но и за ее пределами. Поэтому в Европе растет популярность тех оппозиционных партий, которые стремятся перенять опыт России, отдалившись от чуждого свободе правительства в Брюсселе.