Reason: является ли реклама на Facebook частью сговора между Россией и Трампом? Российскую компанию обвиняют в размещении на Facebook рекламных объявлений, связанных с предвыборной кампанией в США. Однако журналист издания The Reason отмечает, что, наоборот, чем больше в средствах массовой информации рассказывается о кандидатах третьих партий, тем лучше становится сам процесс принятия решений в условиях демократии. 11 сентября 2017 Reason

Каспаров: Путин опаснее Гитлера, у него ядерная кнопка В интервью Reason шахматист Гарри Каспаров заявил, что Путин как диктатор вряд ли уйдет со своего поста мирно – без беспорядков не обойдется. По его мнению, Путин – это главная проблема России и хуже него уже быть не может. А основные мотивы действий российского лидера – это подрыв западных институтов и США, уверен Каспаров. 4 декабря 2014 Reason