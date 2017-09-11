Reason
Reason: является ли реклама на Facebook частью сговора между Россией и Трампом?
Российскую компанию обвиняют в размещении на Facebook рекламных объявлений, связанных с предвыборной кампанией в США. Однако журналист издания The Reason отмечает, что, наоборот, чем больше в средствах массовой информации рассказывается о кандидатах третьих партий, тем лучше становится сам процесс принятия решений в условиях демократии.
Каспаров: Путин опаснее Гитлера, у него ядерная кнопка
В интервью Reason шахматист Гарри Каспаров заявил, что Путин как диктатор вряд ли уйдет со своего поста мирно – без беспорядков не обойдется. По его мнению, Путин – это главная проблема России и хуже него уже быть не может. А основные мотивы действий российского лидера – это подрыв западных институтов и США, уверен Каспаров.
Американцы советуют властям не вмешиваться в спор России с Украиной
Большинство американцев выступает за то, чтобы США держались подальше от конфликта России с Украиной. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного американской компанией Reason-Rupe. По мнению эксперта, граждане США больше не считают, что их армия должна вмешиваться во все международные конфликты.