PolicyMic: Почему «Мисс Вселенная» не должна дружить с Путиным Устроитель конкурса «Мисс Вселенная 2013» Дональд Трамп запретил приходить на представление Эдварду Сноудену, но зато пригласил Владимира Путина, сообщает PolicyMic. Издание назвало Трампа лицемером и объяснило, почему конкурс не должен проходить в России, где «преследуют геев» и «угнетают Pussy Riot». 8 ноября 2013 PolicyMic

Выдвижение Путина на премию мира размывает само понятие мира Владимир Путин пытается получить Нобелевскую премию мира, поскольку ранее ее лауреатом стал Барак Обама. Так считает журналист издания PolicyMic. Он также уверен, что ни тот, ни другой этой награды не достоин, и пока премию будут получать такие люди, нашему миру придется сталкиваться с жестокостью. 3 октября 2013 PolicyMic

PolicyMic: Проблема Сирии заставила Запад «забыть» о России Последние события вокруг Сирии помогли Владимиру Путину не только поправить свое международное реноме. PolicyMic подсчитал, какие дивиденды это принесло Кремлю. В частности, оказалось, что Запад быстро забыл про поставки российского оружия в Сирию, про проблемы геев в России, давление на оппозицию и неоднозначные выборы мэра Москвы. 16 сентября 2013 PolicyMic

PolicyMic: Ни Россию, ни США не любят в мире Ни Америка, ни Россия не пользуются большой популярностью в других странах, причем в основном из-за проводимой ими внешней политики, пишет PolicyMic. По мнению обозревателя журнала, обеим странам следует уделять больше внимания своему международному имиджу. 8 сентября 2013 PolicyMic

Американские геи ополчились на Путина в Facebook В Facebook организована группа, предлагающая отправить Владимиру Путину фаллоимитаторы. Таки образом американские геи стремятся выразить свое недовольство принятым недавно в России законом о пропаганде гомосексуализма, сообщает издание PolicyMic. 3 августа 2013 PolicyMic