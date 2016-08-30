Paris Normandie
Французский сенатор призвал защитить Украину от «русского людоеда»
Глава группы дружбы «Франция – Украина» в Сенате Франции Эрве Море призвал защитить «украинского мальчика-с-пальчика» от «русского людоеда». В интервью Paris Normandie политик заявил, что от санкций отказываться нельзя, даже притом, что Европа нуждается в хороших отношениях с Россией для борьбы с терроризмом.
PN: Экономика России справляется с рецессией и движется к росту
Как показывают последние статистические данные, ВВП России в первом квартале 2016 года сократился всего на 1,2%, а это даже меньше, чем самые оптимистичные прогнозы, сообщает Paris Normandie. Это значит, что самая трудная фаза экономического кризиса осталась позади, российская экономика успела адаптироваться к текущим условиям и, возможно, уже во второй половине этого года вернется в стадию роста, отмечают эксперты. Правда, за отсутствием структурных реформ и с учетом действующих санкций рост ожидается весьма медленный.
PN: Сербские правые не променяют «братскую Россию» на «вражеский ЕС»
24 апреля в Сербии пройдут парламентские выборы. Лидер «Радикальной партии» Воислав Шешель, оправданный Гаагским трибуналом после 11 лет тюремного заключения, намерен превратить воскресное голосование в выбор между Россией и Европой. Политик уверен: Сербии нечего делать во враждебном Евросоюзе.