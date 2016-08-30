Глава группы дружбы «Франция – Украина» в Сенате Франции Эрве Море призвал защитить «украинского мальчика-с-пальчика» от «русского людоеда». В интервью Paris Normandie политик заявил, что от санкций отказываться нельзя, даже притом, что Европа нуждается в хороших отношениях с Россией для борьбы с терроризмом.

PN: Экономика России справляется с рецессией и движется к росту

Как показывают последние статистические данные, ВВП России в первом квартале 2016 года сократился всего на 1,2%, а это даже меньше, чем самые оптимистичные прогнозы, сообщает Paris Normandie. Это значит, что самая трудная фаза экономического кризиса осталась позади, российская экономика успела адаптироваться к текущим условиям и, возможно, уже во второй половине этого года вернется в стадию роста, отмечают эксперты. Правда, за отсутствием структурных реформ и с учетом действующих санкций рост ожидается весьма медленный.