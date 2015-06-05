Неоконы 2.0: Проблема с Питером Померанцевым

Британский публицист Питер Померанцев намеренно преувеличивает размах и опасность информационной войны России против Запада, пишет журналист Марк Эймс на портале PandoDaily. Своими публикациями он разоблачает «манипуляции» Кремля и сеет в умах панику. Но при этом Померанцев и сам манипулирует читателем, давая скудную фактуру и оставляя многие факты за рамками статей, чтобы не увести от своего главного тезиса: Россия и Путин – это угроза всему, что дорого сердцу западного человека.