PJ Media: в президентской гонке Путин делал ставку не на Трампа, а на Клинтон Владимиру Путину было бы выгоднее, чтобы на выборах одержал победу не Дональд Трамп, а Хиллари Клинтон, так как российского президента с бывшим госсекретарём связывает очень многое, пишет для PJ Media Майкл Ледин. По мнению историка, Кремль провёл в США «операцию в стиле КГБ», чтобы руками демократов, обвиняющих Трампа в «сговоре» с Россией, посеять хаос в стране. 30 октября 2017 PJ Media

Госдеп увидел в России запрещенные ракеты и пригрозил «мерами» Заместитель госсекретаря США Роуз Гетемюллер обвинила Россию в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД). Поскольку в Москве «нагло отрицают» выдвинутые обвинения и даже выдвигают встречные, Вашингтон готовит меры, чтобы принудить российскую сторону к выполнению договоренностей, заявила Гетемюллер. 2 декабря 2015 PJ Media

PJ Media: Вашингтон ответил на военную активность России телефонным звонком Госсекретарь США Джон Керри позвонил своему российскому коллеге Сергею Лаврову, чтобы обсудить ситуацию в Сирии. По его мнению, военная поддержка, которую Москва оказывает президенту Асаду, ведет лишь к обострению конфликта. В то же время глава Белого дома пока не собирается говорить об этом с российским коллегой, пишет PJ Media. 16 сентября 2015 PJ Media

PJ: Джимми Картер предпочел рыбалку в России борьбе с «режимом Путина» Американский сайт PJ Media резко осудил визит бывшего президента США Джимми Картера в Россию, куда он приехал на рыбалку. По мнению издания, он лишь поощряет таким образом «агрессию со стороны России по отношению к Украине» и потакает «империализму Путина». 6 июля 2014 PJ Media