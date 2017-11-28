Ottawa Citizen: Турции не страшны угрозы НАТО НАТО опасается, что в случае покупки Турцией российского зенитного ракетного комплекса С-400 его собственные системы противовоздушной защиты будут скомпрометированы, сообщает Ottawa Citizen. По мнению НАТО, две различные системы также будут несовместимы между собой. Как отмечает издание, альянс предупредил Турцию о последствиях этой покупки, однако та вовсе не выглядит обеспокоенной, отмечает канадское издание. 28 ноября 2017 Ottawa Citizen

Ottawa Citizen: украинский коллаборационизм — это факт, а не фейк Украинский коллаборационизм действительно имел место в годы Второй мировой войны, и отрицать это бессмысленно, пишет Ottawa Citizen. Бойцы дивизии СС «Галичина» и лидер Украинской повстанческой армии Роман Шухевич воевали на стороне фашистской Германии. При этом в Канаде до сих пор стоят воздвигнутые в их честь памятники, отмечает издание. 28 октября 2017 Ottawa Citizen

Ottawa Citizen: Путин сочетает в себе черты Нерона, Цезаря и Сталина Все тираны делятся на три типа, пишет Ottawa Citizen: тех, кто гонится за властью и богатством, тех, кто мнит себя реформаторами, и тех, кто хочет создать идеальное общество в будущем. И Владимир Путин объединяет в себе все три типа, считает издание. 14 апреля 2016 Ottawa Citizen

Ottawa Citizen: Премьер Канады призвал Путина не трогать Украину, как и обещал Избранный премьер Канады Джастин Трюдо, как и обещал во время предвыборной кампании, завел с Владимиром Путиным разговор об Украине. Он призвал Москву «прекратить вмешательство», сообщает Ottawa Citizen. Впрочем, новое правительство больше склонно к сотрудничеству с Кремлем, поскольку помнит, что Россия и Канада – соседи по Арктике, отмечает издание. 17 ноября 2015 Ottawa Citizen

Ottawa Citizen: Канадским военным придется обучать украинских нацистов Как заявил министр обороны Канады Джейсон Кенни, канадские военнослужащие не станут тренировать экстремистские ультраправые вооруженные формирования на Украине в рамках своей учебной миссии, сообщает Ottawa Citizen. Однако бывший канадский дипломат Джеймс Биссет усомнился в том, что это обещание будет возможно осуществить, поскольку эти формирования стали частью регулярных вооруженных сил Украины. 18 апреля 2015 Ottawa Citizen

Канадский политик: Наши санкции неэффективны, потому что бесцельны В число канадских санкций против России попал небольшой даже по российским меркам «Экспобанк». Его руководство попыталось выяснить причины включения в «черный список», но так и не получило ответ от властей. По мнению представителя Новой демократической партии Канады Пола Девара, его страна применяет санкции бесцельно. А поэтому можно усомниться в их эффективности против «российской агрессии» на Украине, передает Ottawa Citizen. 5 июня 2014 Ottawa Citizen