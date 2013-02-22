Медведев: Челябинский метеорит - это урок для всего человечества При всем высоком уровне развития цивилизации человечество оказывается полностью беззащитным перед силами природы. И падение метеорита в Челябинске напоминает о том, что с некоторыми угрозами мир может справиться только совместными усилиями, заявил Дмитрий Медведев в интервью бразильской газете O Globo. 22 февраля 2013 O Globo

Москва не увидит гей-парадов еще 100 лет Мосгорсуд признал законным запрет правительства Москвы на проведение в столице гей-парадов до 2112 года. Однако, как сообщает бразильская газета O Globo, российское гей-сообщество намерено оспорить это решение в Европейском суде по правам человека. 9 июня 2012 O Globo