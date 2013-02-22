O Globo

Март 2018

Медведев: Челябинский метеорит - это урок для всего человечества

При всем высоком уровне развития цивилизации человечество оказывается полностью беззащитным перед силами природы. И падение метеорита в Челябинске напоминает о том, что с некоторыми угрозами мир может справиться только совместными усилиями, заявил Дмитрий Медведев в интервью бразильской газете O Globo.

Москва не увидит гей-парадов еще 100 лет

Мосгорсуд признал законным запрет правительства Москвы на проведение в столице гей-парадов до 2112 года. Однако, как сообщает бразильская газета O Globo, российское гей-сообщество намерено оспорить это решение в Европейском суде по правам человека.

Путин понимает только язык силы

Владимир Путин подписал закон о нарушениях на митингах, предусматривающий в том числе высокие штрафы за участие в несанкционированных акциях протеста. Однако, пишет бразильская газета O Globo, оппозиционеры намерены и дальше продолжать свои акции: они уверены, что диалог с Кремлем невозможен.

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