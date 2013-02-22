O Globo
Медведев: Челябинский метеорит - это урок для всего человечества
При всем высоком уровне развития цивилизации человечество оказывается полностью беззащитным перед силами природы. И падение метеорита в Челябинске напоминает о том, что с некоторыми угрозами мир может справиться только совместными усилиями, заявил Дмитрий Медведев в интервью бразильской газете O Globo.
Москва не увидит гей-парадов еще 100 лет
Мосгорсуд признал законным запрет правительства Москвы на проведение в столице гей-парадов до 2112 года. Однако, как сообщает бразильская газета O Globo, российское гей-сообщество намерено оспорить это решение в Европейском суде по правам человека.
Путин понимает только язык силы
Владимир Путин подписал закон о нарушениях на митингах, предусматривающий в том числе высокие штрафы за участие в несанкционированных акциях протеста. Однако, пишет бразильская газета O Globo, оппозиционеры намерены и дальше продолжать свои акции: они уверены, что диалог с Кремлем невозможен.