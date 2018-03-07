New York Post: искусственный интеллект подскажет экипажу МКС, как быть Совсем скоро у космонавтов на МКС появится мобильный помощник с искусственным интеллектом, сообщает New York Post. Робот CIMON и «находящаяся в нём цифровая личность» окажут помощь экипажу при выполнении различных заданий, проведут инструктаж и даже дадут совет, если потребуется, отмечает американское издание. 7 марта 2018 New York Post

NYP: разъярённый тренер сборной США по хоккею не подал руки российскому коллеге Наставник сборной США по хоккею Тони Гранато не пожал руку российскому тренеру Олегу Знарку после матча олимпийского турнира, который олимпимпийские спортсмены из России выиграли со счетом 4:0, передаёт The New York Post. Гранато остался недоволен тактическим решением Знарка, который отправил свою команду в атаку на последних минутах матча. 18 февраля 2018 New York Post

NYP: пока США выжидают, Россия с союзниками рвут Сирию на части Вашингтон пытается дистанцироваться от политического урегулирования сирийского конфликта, пишет обозреватель New York Post Бенни Авни. На его взгляд, подобная недальновидная политика Вашингтона позволяет Москве, Анкаре и Тегерану «делить» Сирию, руководствуясь своими личными интересами. 8 февраля 2018 New York Post

New York Post разоблачила мифы вокруг российского досье Всего за год история о «сговоре» Дональда Трампа с Россией обросла множеством мифов, которые активно поддерживаются в правительственных кругах и СМИ. Впрочем, такая ситуация лишь усугубляет раскол в обществе, поэтому обозреватель New York Post Пол Сперри взялся найти истину хотя бы для некоторых популярных утверждений. 20 ноября 2017 New York Post

NYP: «стратегический ва-банк» Путина окупился в Сирии, но обернулся провалом на Западе В этом году Владимир Путин делал самые крупные ставки в большом стратегическом казино. Ему удалось выиграть на Ближнем Востоке. Однако несмотря на «дезинформацию и киберуловки», российский президент не смог повлиять на ведущие страны Европы и на США, пишет в New York Post аналитик Ральф Питерс. 25 октября 2017 New York Post

NYP: Роман Абрамович и Дарья Жукова расстались После десяти лет брака российский миллиардер и владелец футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович и создатель журнала Garage Дарья Жукова решили расстаться, пишет The New York Post в рубрике Page Six. Абрамович и Жукова по их собственному заявлению остались друзьями. 7 августа 2017 New York Post

New York Post: Трамп настаивает на полноформатной встрече с Путиным Президент США Дональд Трамп на саммите G20 хочет провести полноформатную встречу с Владимиром Путиным, пишет New York Post. Однако представители его администрации в свете расследований предполагаемого «российского вмешательства» в президентские выборы 2016 года советуют американскому лидеру как минимум ограничиться неформальной встречей на полях саммита. 26 июня 2017 New York Post

NY Post: российский бизнесмен портит яхтой вид на статую Свободы Яхта миллиардера российского происхождения Евгения Швидлера вот уже два месяца мешает американцам и иностранным туристам наслаждаться видом статуи Свободы, возмущается New York Post. Впрочем, издание отмечает, что парковка яхты в этом месте не считается нарушением закона. 17 июня 2017 New York Post

New York Post: Путин затроллил американских демократов на пять баллов Демократическая партия убеждена, что Россия «вмешивалась» в президентские выборы, и Владимир Путин с радостью подпитывает эту «паранойю», пишет New York Post. Так, на экономическом форуме в Санкт-Петербурге он не только допустил, что за кибератакой на США могли стоять российские хакеры-патриоты, но и намекнул, что имел доступ к секретному докладу американских спецслужб. 3 июня 2017 New York Post

NY Post: у ФБР нет доказательств против Трампа — только догадки о мыслях Путина Очередные слушания в сенате США, посвящённые расследованию «российского вмешательства», показали, что доказательств сотрудничества избирательного штаба Трампа с Москвой по-прежнему нет, сообщает New York Post. При этом ФБР утверждает, что Путин не мог не отдавать предпочтение Трампу, поскольку «ненавидел Хиллари Клинтон». 5 мая 2017 New York Post