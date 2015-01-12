New Republic
New Republic: Россия возвращает холодную войну в европейское небо
Российские воздушные «вторжения» на границах стран НАТО длятся не больше минуты, но и этого достаточно, чтобы понять: Россия не уважает ни границы альянса, ни правила безопасности воздушного сообщения, пишет автор статьи в американском журнале The New Republic. По его мнению, усиление такого агрессивного поведения России в европейском небе похоже на возврат к тактике холодной войны.
New Republic: Пьяный русский с оружием - плохая идея
Правительство России поступило опрометчиво, разрешив своим гражданам носить оружие для самообороны, считает американское издание The New Republic. Здесь уверены, что «пьющим» и «агрессивным» россиянам не стоит давать в руки огнестрельное оружие - они и так часто дерутся и совершают самоубийства.
New Republic: На Украине все идет по плану… Путина
Закон об особом статусе ДНР и ЛНР фактически легитимизирует референдумы в Луганске и Донецке, считает журналист New Republic. Именно к этому Владимир Путин призывал после их проведения. На руку российскому президенту и отсрочка экономического сотрудничества между ЕС и Киевом, которой он добивался еще до начала конфликта.
New Republic: Путин не успокоится, пока не «отобьет» Украину
Несмотря на множественные доказательства присутствия российских войск на Украине, Владимир Путин никогда не признает военного вторжения, пишет главный редактор The New Republic Линда Кинстлер. По мнению журналистки, пока соглашение Украины с ЕС и партнерство с НАТО остаются жизнеспособными проектами, противостояние будет продолжаться.
New Republic: Победа Запада над Путиным отбросит Россию в 90-е
Экономика России может рухнуть под давлением санкций гораздо быстрее, чем ожидается — тогда «общественный договор» Путина с россиянами будет подорван, и его режим потерпит крах, пишет Юлия Иоффе в статье для The New Republic. Однако Запад не осознает, что «Путин — это просто разновидность СССР». И вполне вероятно, предостерегает Иоффе, что без нынешнего президента «будет неизмеримо хуже».
New Republic: Москва «предала» ополченцев и не пускает их в Россию
Москва, по всей видимости, не собирается оказывать помощь ополченцам Восточной Украины, пишет New Republic. Как сообщает издание, цитируя украинские СМИ, Россия закрыла свои границы для «бежавших с поля боя» представителей ополчения.
NR: План Путина на Украине – это улучшенный «югославский сценарий»
Действия Путина на Украине и Милошевича в Хорватии очень похожи, считает The New Republic. Они «создали этнический конфликт на пустом месте», использовали в пропаганде «мифы» о фашистах времен Второй мировой войны. Но хотя Кремль и использует «более тонкие» приемы, отмечает издание, пока он следует «югославскому сценарию».
NR: Газовый прессинг уже не вернет Москве влияния на Киев
Москва оказалась в стратегически невыгодном положении, переведя Киев на предоплату за газ именно сейчас, когда для него это наименее болезненно, пишет The New Republic. Тем временем, сообщает издание, президент Украины Петр Порошенко предложил «неплохой» план по мирному урегулированию в восточных областях страны.
NR: Резиденция Януковича превратилась в убежище для крымчан и россиян
Резиденция экс-президента Украины Виктора Януковича превратилась в убежище для тех, кто бежит из Крыма и России, где жизнь невыносима, пишет The New Republic. В то время как российское правительство продолжает лгать и притеснять население, «Правый сектор», сообщает издание, протягивает руку помощи.
The New Republic: Эдвард Сноуден стал марионеткой России
Журналист Бенджамин Уиттс в статье для The New Republic призывает к тому, чтобы пересмотреть свое отношение к Эдварду Сноудену в свете его появления на пресс-конференции президента России. «Мы должны перестать считать Сноудена героем», - требует журналист.
The New Republic: Санкции помогают Путину сплотить «Русский мир»
Санкции Запада помогают Путину укрепить самосознание российской нации как ядра «Русского мира», который объединяет русскоговорящее население многих стран и не терпит диссидентов. Кроме того, теперь стоит опасаться ответных иррациональных мер Кремля, пишет The New Republic.