New Republic: Россия возвращает холодную войну в европейское небо Российские воздушные «вторжения» на границах стран НАТО длятся не больше минуты, но и этого достаточно, чтобы понять: Россия не уважает ни границы альянса, ни правила безопасности воздушного сообщения, пишет автор статьи в американском журнале The New Republic. По его мнению, усиление такого агрессивного поведения России в европейском небе похоже на возврат к тактике холодной войны. 12 января 2015 New Republic

New Republic: Пьяный русский с оружием - плохая идея Правительство России поступило опрометчиво, разрешив своим гражданам носить оружие для самообороны, считает американское издание The New Republic. Здесь уверены, что «пьющим» и «агрессивным» россиянам не стоит давать в руки огнестрельное оружие - они и так часто дерутся и совершают самоубийства. 19 ноября 2014 New Republic

New Republic: На Украине все идет по плану… Путина Закон об особом статусе ДНР и ЛНР фактически легитимизирует референдумы в Луганске и Донецке, считает журналист New Republic. Именно к этому Владимир Путин призывал после их проведения. На руку российскому президенту и отсрочка экономического сотрудничества между ЕС и Киевом, которой он добивался еще до начала конфликта. 17 сентября 2014 New Republic

New Republic: Путин не успокоится, пока не «отобьет» Украину Несмотря на множественные доказательства присутствия российских войск на Украине, Владимир Путин никогда не признает военного вторжения, пишет главный редактор The New Republic Линда Кинстлер. По мнению журналистки, пока соглашение Украины с ЕС и партнерство с НАТО остаются жизнеспособными проектами, противостояние будет продолжаться. 29 августа 2014 New Republic

New Republic: Победа Запада над Путиным отбросит Россию в 90-е Экономика России может рухнуть под давлением санкций гораздо быстрее, чем ожидается — тогда «общественный договор» Путина с россиянами будет подорван, и его режим потерпит крах, пишет Юлия Иоффе в статье для The New Republic. Однако Запад не осознает, что «Путин — это просто разновидность СССР». И вполне вероятно, предостерегает Иоффе, что без нынешнего президента «будет неизмеримо хуже». 8 августа 2014 New Republic

New Republic: Москва «предала» ополченцев и не пускает их в Россию Москва, по всей видимости, не собирается оказывать помощь ополченцам Восточной Украины, пишет New Republic. Как сообщает издание, цитируя украинские СМИ, Россия закрыла свои границы для «бежавших с поля боя» представителей ополчения. 10 июля 2014 New Republic

NR: План Путина на Украине – это улучшенный «югославский сценарий» Действия Путина на Украине и Милошевича в Хорватии очень похожи, считает The New Republic. Они «создали этнический конфликт на пустом месте», использовали в пропаганде «мифы» о фашистах времен Второй мировой войны. Но хотя Кремль и использует «более тонкие» приемы, отмечает издание, пока он следует «югославскому сценарию». 20 июня 2014 New Republic

NR: Газовый прессинг уже не вернет Москве влияния на Киев Москва оказалась в стратегически невыгодном положении, переведя Киев на предоплату за газ именно сейчас, когда для него это наименее болезненно, пишет The New Republic. Тем временем, сообщает издание, президент Украины Петр Порошенко предложил «неплохой» план по мирному урегулированию в восточных областях страны. 18 июня 2014 New Republic

NR: Резиденция Януковича превратилась в убежище для крымчан и россиян Резиденция экс-президента Украины Виктора Януковича превратилась в убежище для тех, кто бежит из Крыма и России, где жизнь невыносима, пишет The New Republic. В то время как российское правительство продолжает лгать и притеснять население, «Правый сектор», сообщает издание, протягивает руку помощи. 10 июня 2014 New Republic

The New Republic: Эдвард Сноуден стал марионеткой России Журналист Бенджамин Уиттс в статье для The New Republic призывает к тому, чтобы пересмотреть свое отношение к Эдварду Сноудену в свете его появления на пресс-конференции президента России. «Мы должны перестать считать Сноудена героем», - требует журналист. 19 апреля 2014 New Republic