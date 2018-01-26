Турция собирается «очистить Сирию от террористов» вплоть до иракских границ, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Несмотря на критику со стороны западных партнёров, лидер подчеркнул, что операция турецких сил не «оккупация» — Анкара хочет вернуть территорию её «истинным хозяевам», пишет New Arab.

New Arab: Эрдоган «спас жизнь» подставному самоубийце

Не так давно СМИ облетела история о том, как пытавшийся сброситься с моста мужчина был спасен президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Но, как пишет New Arab, многие турецкие пользователи соцсетей посчитали случившееся постановкой, а в «неудавшемся самоубийце» они признали члена правящей партии Эрдогана.