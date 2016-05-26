Morning Star: Евросоюз был и остается клубом для богачей ЕС – «неолиберальный клуб для очень богатых», выполняющий роль «экономического крыла НАТО», убежден бывший член парламента от Лейбористской партии Джордж Гэллоуэй. Выход Великобритании из объединения едва ли обернется сколько-нибудь значимыми последствиями, уверен политик. Само обсуждение членства страны в ЕС свелось к послеобеденной беседе между политиками в дорогих костюмах, выразил сожаление Гэллоуэй в интервью Morning Star. 26 мая 2016 Morning Star

MS: Украинские коммунисты обвинили Киев в нарушении свободы слова Компартия Украины заявила, что власти преследуют телеканал «Гамма» за то, что он – в отличие от «каналов олигархов» – отказывается «транслировать фашизм и нацизм», сообщает британская газета Morning Star. С обвинением Киева в покушении на свободу слова коммунисты обратились в ОБСЕ. 9 марта 2016 Morning Star

Morning Star: Правозащитники не оценили украинский «запрет на коммунистов» Правозащитная организация Amnesty International выступила с критикой в адрес украинских властей в связи с вынесенным ранее киевским судом запретом на деятельность Коммунистической партии Украины, пишет Morning Star. Правозащитники подчеркнули, что подобная практика - шаг назад на пути Украины к реформам. 18 декабря 2015 Morning Star

Morning Star: Расстрелом российского пилота руководил турок-фашист Лидером боевиков, которые расстреливали в воздухе экипаж сбитого Су-24, оказался не местный житель, а гражданин Турции. Об этом сообщает издание Morning Star. Газета пишет, что Алпарслан Селик - сын видного турецкого политика и сам состоит в неофашистской ячейке, ответственной за многочисленные убийства оппозиционеров. 27 ноября 2015 Morning Star

Morning Star: Зрителей тошнит от слюнтяев с BBC Телеканалу BBC, по-видимому, не под силу выполнять задачи хорошей журналистики. Он прогибается под давлением со стороны королевской семьи, выдает пропаганду за истину, выдвигает ложные обвинения и не предоставляет свежих мнений, которыми интересуются зрители, пишет Morning Star. 16 февраля 2015 Morning Star