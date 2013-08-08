Житель Воронежа через суд требует у одного из российских банков компенсацию в размере 24 миллионов рублей за нарушения условий договора. Примечательно, что выгодные для себя условия истец добавил в документ сам, а банк подписал договор, не заметив внесенных изменений, сообщает издание Minyanville.

Minyanville: С чего бы инвесторам приглядывать за Навальным?

Навальный не просто «традиционный» борец за права человека, и он достоен особого внимания инвесторов. Известный блогер разоблачает в стране коррупцию, которая пронизала и российскую политику, и экономику, отмечает Minyanville. А недавнее исследование показало, что коррупция занимает третье место после инфляции и безработицы среди тревог россиян. И соответственно эта проблема отражается и на сосстоянии российской экономики, и на политических пристрастиях граждан.