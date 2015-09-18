BBC против RT: Медийные войны, дипломатия и своя точка зрения

Корпорация BBC обратилась к правительству с просьбой спонсировать создание нового канала для вещания на Россию. Как пишет портал Lowy Interpreter, таким образом британцы планируют создать новую модель вещания и ответить на мощное цифровое наступление со стороны Russia Today, который считается наиболее успешным среди всех каналов, работающих в цифровом мире.