Lowy Interpreter
BBC против RT: Медийные войны, дипломатия и своя точка зрения
Корпорация BBC обратилась к правительству с просьбой спонсировать создание нового канала для вещания на Россию. Как пишет портал Lowy Interpreter, таким образом британцы планируют создать новую модель вещания и ответить на мощное цифровое наступление со стороны Russia Today, который считается наиболее успешным среди всех каналов, работающих в цифровом мире.
Interpreter: Молдавия голосует за ЕС, но мечтает о России
Несмотря на победу проевропейской коалиции в Молдавии, само население страны более склонно поддерживать Россию, нежели ЕС, пишет Lowy Interpreter. Да и победа досталась сторонникам интеграции с ЕС «сомнительными» методами, отмечает издание. А вот в соседней Румынии поддержка ЕС ощущается куда сильнее.