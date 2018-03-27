Директор парижского Центра анализа терроризма: Франция увязла в «смертельной деликатности» Директор парижского Центра анализа терроризма Тибо де Монбриаль сожалеет о том, что французские суды не применяют систематически административные и юридические инструменты, которые позволяют изолировать нелегальных иностранных граждан и преступников. Как отмечает де Монбриаль, Франция увязает в своей «смертельной деликатности», пока другие страны, такие как Норвегия, вводят принцип лишения осуждённых за терроризм гражданства и другие меры. 27 марта 2018 Le Figaro

Французский журналист: правление Макрона превращается в «капризный и незрелый деспотизм» Во французском обществе установилось постоянное недовольство, и политика президента Франции Эммануэля Макрона только усугубляет напряжённость, считает французский журналист Иван Риуфоль. Макрон авторитарен по отношению к простым французам, но при этом ведёт примирительную политику в отношении радикального исламизма. За стремлением французского президента к контролю над интернетом в целях борьбы с расизмом вырисовывается «капризный и незрелый деспотизм». 26 марта 2018 Le Figaro

Британская журналистка рассказала о лицемерии движения #MeToo С 1980 года в британском городе Телфорд около тысячи детей могли подвергаться насилию, однако из-за риска развязывания расистских настроений эта история получила мало внимания британских СМИ, в отличие от движения #MeToo, в рамках которого женщины рассказывают о своих историях, связанных с сексуальными домогательствами. По мнению британской журналистки Джоанны Уильямс, это «говорит о лицемерии движения #MeToo», которое сосредотачивается только на личном опыте и перетягивает на себя всё возмущение общественности. 21 марта 2018 Le Figaro

Le Figaro: французские интеллектуалы выступили против привилегий для мусульман Сто французских интеллектуалов опубликовали на страницах Le Figaro открытое письмо с призывом остановить распространение «исламистского сепаратизма» во Франции. По убеждению авторов, предоставление привилегий исламу как религии меньшинства противоречит принципам справедливого государства и вновь делает общество уязвимым перед религиозными войнами. 20 марта 2018 Le Figaro

Le Figaro: «мультикультурный» подход к мигрантам противоречит идеям Французской Республики Французские политики и эксперты всё чаще призывают учитывать культурные отличия мигрантов из мусульманских стран и не оскорблять их чувства, отмечает обозреватель Le Figaro Наташа Полони. Однако подобный «мультикультурный» подход противоречит основной идее республики — что человек определяет свой жизненный путь, независимо от происхождения, считает журналистка. 18 марта 2018 Le Figaro

Французский дипломат: Россия — часть Европы, и с Путиным нужно вести диалог Во времена Франсуа Олланда отношения между Францией и Россией ухудшились, потому что Париж забыл о том, что Россия — часть Европы, и насколько она важна для международных отношений, считает бывший посол и дипломат Франции Клод Мартен. По его словам, приглашение Путина на переговоры в Версаль было правильным шагом, но теперь диалог необходимо продолжать, заявил он в видеоинтервью Le Figaro. 16 марта 2018 Le Figaro

Обозреватель Le Figaro: Турцию нужно исключить из НАТО Турция пытается сделать всё возможное, чтобы уничтожить курдов в Сирии, и даже если Эрдоган достигнет своей цели, он на этом не остановится, предупреждает политолог Адриан Дезюен в своей статье для Le Figaro. По его словам, НАТО нужно прекратить своё бездействие, и лучше всего альянсу исключить Турцию из своих рядов. 16 марта 2018 Le Figaro

Le Figaro: Евросоюз продлил санкции против России на полгода Евросоюз продлил на полгода срок действия санкций, введённых против 150 российских и украинских граждан за участие в вооружённом конфликте на востоке Украины. «Оценка ситуации не оправдывает внесения изменений в режим санкций», — говорится в сообщении Совета Евросоюза. 12 марта 2018 Le Figaro

Le Figaro: вместо того чтобы бороться с миграцией, ЕС продолжает разглагольствовать о ценностях Готовность бороться с массовой иммиграцией сегодня является залогом победы политиков на выборах не только в странах Восточной Европы, но и на западе континента, отмечает обозреватель Le Figaro Эрик Земмур. Это означает, что истинный раскол в ЕС происходит не между западной и восточной частью Евросоюза, а между народами и политической элитой Брюсселя, которая не придаёт значения насущным проблемам европейцев и продолжает продвигать идеологию общеевропейских ценностей. 12 марта 2018 Le Figaro

Le Figaro: растерянные французские родители отсылают своих детей в интернаты Всё больше французских родителей не прочь воспользоваться услугами интернатов для дошкольников, сообщает Le Figaro. В первую очередь такую потребность испытывают родители, утратившие контроль над детьми, а также одинокие родители, не справляющиеся с воспитанием ребёнка без посторонней помощи. 11 марта 2018 Le Figaro