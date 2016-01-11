Latvijas Avīze: Спецслужбы выявляют «российских шпионов» в Рижской думе

Рижская дума по запросу Полиции безопасности Латвии обязана в ближайшее время обобщить и предоставить подробную информацию об официальных, рабочих и неофициальных визитах ее сотрудников в Россию, Белоруссию и другие страны СНГ, а также в Китай. Вероятно, власти Латвии пытаются выявить «российских шпионов» и недовольны «альтернативной» внешней политикой в отношении России, которую проводит русскоязычный мэр Риги Нил Ушаков, предполагает Latvijas Avīze.