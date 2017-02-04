L'Union: французский город «присвоил» российских детей и украинских пчёл

Французская региональная газета L’Union выяснила, что в информационных буклетах администрации городка Шалон-ан-Шампань для родителей отстающих учеников в качестве иллюстраций используются фотографии не местных школьников, а детей из России и Восточной Европы. Автор отмечает, что мэрия давно берёт для своих материалов фотографии «на стороне», поскольку это экономит время и деньги. Однако подобная практика дошла до того, что даже пчёлы в одном из буклетов — и те оказались не французскими, а украинскими.