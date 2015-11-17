L’Opinione: Нужно давить ИГ как тараканов, а не спорить с Россией об Асаде Западу пора взглянуть правде в глаза. Если они продолжат считать врагом Россию, а не «Исламское государство» и спорить с ней о судьбе Асада, то через несколько лет свободной и демократической Европы может уже не быть, предупреждает L’Opinione. Поэтому западные страны должны послать войска в Сирию и Ирак и раздавить ИГ «как тараканов», а потом уже решать другие проблемы, считает издание. 17 ноября 2015 L'Opinione

L’Opinione: Ради победы над ИГ Европа забудет об Украине Европа очень быстро забудет о конфликте на Украине. Риск военной конфронтации с Россией слишком велик. К тому же европейским странам необходима Москва для решения сирийского вопроса, считает издание L’Opinione. Оно также уверено, что США намеренно не предпринимают каких-либо серьезных действий в этом регионе, чтобы затянуть конфликт и ослабить Европу, сохранив свое геополитическое превосходство. 19 сентября 2015 L'Opinione

L'Opinione: Помириться России и НАТО поможет Берлускони Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони однажды уже смог примирить Россию и НАТО. Итальянское издание L'Opinione уверено, что и сейчас нужно действовать не по «схемам холодной войны», а искать решение, которое бы привело к возобновлению сотрудничества между Западом и Россией. Помочь в этом сможет итальянская сторона, и, вероятно, даже сам Берлускони. 5 сентября 2014 L'Opinione

L'Opinione: Европе стоило остановить Киев, а не идти на поводу у Прибалтики Итальянское издание L'Opinione считает, что Европа не должна вступать в конфронтацию с Россией, как того хотят Польша и страны Балтии. Газета уверена, что Европа совершила ошибку, поддержав решение киевских властей силой подавить восстание на юго-востоке страны. Вместо этого следовало принудить Порошенко к проведению переговоров. 4 сентября 2014 L'Opinione

L'Opinione: Германия пришла на Украину за жизненным пространством На Украине Германия реализует всю ту же концепцию захвата жизненного пространства. Только на этот раз в борьбе с Россией в дело идут не пушки, а капиталы, уверено итальянское издание L'Opinione. При этом газета считает, что Италии нет никакого смысла идти на поводу у этой политики и пора задуматься о взаимовыгодном сближении с Россией. 8 июля 2014 L'Opinione