L'Indro: политика санкций ещё скажется на отношениях Италии и России Экономические отношения России и Италии переживали не лучший период после введения санкций, но сегодня худшее позади. Однако, как пишет издание L'Indro, подлинные негативные последствия санкций ещё проявятся и в долгосрочной перспективе Италия может столкнуться с постоянными потерями. 16 ноября 2017 L'Indro

Делегация итальянских политиков бросила вызов «русофобии» Делегация итальянских политиков и предпринимателей прибыла с визитом в Крым. По словам организатора поездки Стефано Вальдегамбери, это «одна из форм протеста северных регионов против политики правительства Ренци», которое под давлением ЕС одобрило санкции против России. Эти санкции наносят огромный вред экономике северных регионов страны, а призывы об их отмене не слышны из-за климата «русофобии», передает слова Вальдегамбери L’Indro. 14 октября 2016 L'Indro

В Латинской Америке Россия делает ставку на нефть, газ и оружие Россия продолжает усиливать свои позиции в Южной Америке. Москва наращивает поставки вооружений в некоторые страны региона, а российские нефтегазовые компании активно развивают сотрудничество с латиноамериканскими предприятиями. А тем временем США, похоже, начинают утрачивать влияние на своего южного соседа, L'Indro. 15 июля 2013 L'Indro

L'Indro: России не обойтись без «понаехавших» Чтобы поддержать рост экономики России не обойтись без привлечения рабочей силы из-за границы. Как отмечает итальянское издание l'Indro, своих сил уже не хватает – население стареет, да и продолжительность жизни невысокая. Поэтому все заявления правительства по борьбе с нелегальной иммиграцией, могут оказаться не чем иным, как очередным ходом для привлечения избирателей. 11 июля 2013 L'Indro