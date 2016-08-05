L'Hebdo: Дружба Эрдогана и Путина пугает западных партнеров Анкары Союзники Турции по НАТО с беспокойством ждут встречи Эрдогана с Путиным, которая ознаменует окончательное примирение двух стран, пишет L'Hebdo. Европа не хочет принимать Турцию в ЕС, а США отказываются выдать президенту вдохновителя несостоявшегося путча. В итоге Москва в глазах Анкары становится все более привлекательным партнером. Запад же рискует потерять ценного союзника в борьбе с «Исламским государством». 5 августа 2016 L'Hebdo

L'Hebdo: Москва и Пекин лечат внутренние проблемы «военным авантюризмом» Призванный скрасить экономический провал «военный авантюризм» России и Китая во многом движим искренней верой Путина и Си Цзиньпина в «упадок Запада» и «культурное и этническое превосходство» собственных народов, пишет политолог Ги Сорман для журнала L'Hebdo. Превосходство, однако, мнимое, поскольку и экономически, и в военном отношении эти «слабые державы» уступают США и НАТО, которые могут «стереть их в порошок», убежден автор. 4 мая 2016 L'Hebdo