L'Hebdo
L'Hebdo: Дружба Эрдогана и Путина пугает западных партнеров Анкары
Союзники Турции по НАТО с беспокойством ждут встречи Эрдогана с Путиным, которая ознаменует окончательное примирение двух стран, пишет L'Hebdo. Европа не хочет принимать Турцию в ЕС, а США отказываются выдать президенту вдохновителя несостоявшегося путча. В итоге Москва в глазах Анкары становится все более привлекательным партнером. Запад же рискует потерять ценного союзника в борьбе с «Исламским государством».
L'Hebdo: Москва и Пекин лечат внутренние проблемы «военным авантюризмом»
Призванный скрасить экономический провал «военный авантюризм» России и Китая во многом движим искренней верой Путина и Си Цзиньпина в «упадок Запада» и «культурное и этническое превосходство» собственных народов, пишет политолог Ги Сорман для журнала L'Hebdo. Превосходство, однако, мнимое, поскольку и экономически, и в военном отношении эти «слабые державы» уступают США и НАТО, которые могут «стереть их в порошок», убежден автор.
L'Hebdo: Каракас и Москва объединяют усилия в борьбе с падением цен на нефть
После обсуждения с Владимиром Путиным ситуации на мировом нефтяном рынке президент Венесуэлы Николас Мадуро отметил важность совместных усилий двух стран для повышения цен на нефть, сообщает L'Hebdo. Николас Мадуро вновь подчеркнул, что открыт для диалога с Россией по вопросу стабилизации рынка нефти, и подтвердил свое намерение «оказать давление» на членов ОПЕК в надежде добиться сокращения производства черного топлива.