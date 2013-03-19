Техасский суд оправдал приемную семью Максима Кузьмина В смерти Максима Кузьмина нет вины его приемных родителей, сообщает телеканал KMID. За неимением достаточных доказательств, суд не стал привлекать Лору и Алана Шатто к уголовной ответственности и закрыл дело. Вместе с тем, сейчас в отношении супругов ведут расследование органы детской опеки и попечительства. 19 марта 2013 KMID

Москва проведет свое расследование смерти Максима Кузьмина Несмотря на заключение техасских врачей, российская сторона настаивает на собственном расследовании смерти Максима Кузьмина. Как сообщает канал KMID, спецпредставитель МИДа РФ настаивает на передаче материалов дела Москве. В то же время американская сторона продолжает расследование и не исключает никакие варианты. 6 марта 2013 KMID

Максиму Кузьмину давали опасное лекарство Родители погибшего в США Максима Кузьмина лечили мальчика от эмоциональных расстройств препаратом, у которого зафиксированы серьезные побочные эффекты, сообщает американский телеканал KMID. Именно от них, возможно, и наступила смерть ребенка. 21 февраля 2013 KMID