KMID
Техасский суд оправдал приемную семью Максима Кузьмина
В смерти Максима Кузьмина нет вины его приемных родителей, сообщает телеканал KMID. За неимением достаточных доказательств, суд не стал привлекать Лору и Алана Шатто к уголовной ответственности и закрыл дело. Вместе с тем, сейчас в отношении супругов ведут расследование органы детской опеки и попечительства.
Москва проведет свое расследование смерти Максима Кузьмина
Несмотря на заключение техасских врачей, российская сторона настаивает на собственном расследовании смерти Максима Кузьмина. Как сообщает канал KMID, спецпредставитель МИДа РФ настаивает на передаче материалов дела Москве. В то же время американская сторона продолжает расследование и не исключает никакие варианты.
Максиму Кузьмину давали опасное лекарство
Родители погибшего в США Максима Кузьмина лечили мальчика от эмоциональных расстройств препаратом, у которого зафиксированы серьезные побочные эффекты, сообщает американский телеканал KMID. Именно от них, возможно, и наступила смерть ребенка.
Семья Шатто «прославила» тихий Гардендейл на весь мир
Местечко Гардендейл в штате Техас неожиданно попало в центр внимания мировой общественности после смерти усыновленного из России Максима Кузьмина. Москва обвиняет в трагедии приемных родителей, плохо обращавшихся с ребенком. Однако местные власти, передает техасский телеканал KMID, пока никаких арестов не производили.