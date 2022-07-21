Полковник Макгрегор: Путина беспокоила угроза со стороны НАТО, а не свободная Украина

Российский лидер не имел ничего против независимой Украины, однако не хотел видеть её марионеткой Запада, заявил в интервью Judging Freedom бывший старший советник министра обороны США Дуглас Макгрегор. По его словам, Путина беспокоило наращивание военной мощи Киева, и эта проблема уже практически устранена, однако продолжение провокационной политики Запада может вынудить Россию к новым действиям.