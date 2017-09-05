Independent (Ireland)

Глава МИД Латвии: российские скрытые кибератаки могут повлечь гибель людей

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич предупредил, что в результате российских кибератак, направленных на то, чтобы проверить «гибкость и решительность» Запада, могут погибнуть люди, и есть риск, что это положит начало «порочному кругу актов возмездия», сообщает ирландское издание Independent. Ринкевич также отметил, что характер учений «Запад-2017» «не оборонительный» и они «по своей природе агрессивны».