Итальянский генерал: на бывшей Югославии НАТО поставило военный эксперимент Бомбардировка Югославии была «экспериментальной войной НАТО», считает итальянский генерал НАТО в отставке Бьяджо Ди Грациа. По его мнению, она стала своеобразным посланием России о том, кто победил в холодной войне. 20 июня 2017 In Serbia

Сербский Fiat попадет к российскому водителю беспошлинно Россия может начать беспошлинный ввоз автомобилей Fiat из Сербии уже в первой половине этого года. Об этом заявил торговый представитель посольства РФ в Сербии Андрей Хрипунов. Для импорта готово все, кроме соглашений с партнерами Москвы по ЕАЭС - Белоруссией и Казахстаном. 9 апреля 2015 In Serbia

InSerbia News: Заставив Россию молчать, ПАСЕ откроет дверь для Косова Представитель сербской делегации в ПАСЕ опасается, что Косово воспользуется отсутствием многочисленной российской делегации, чтобы получить полноценное членство в Совете Европы, сообщает InSerbia News. Однако генсек Совета Европы Торбьерн Ягланд считает эти опасения беспочвенными, поскольку, по его словам, вряд ли кто-либо захочет вмешиваться в непростые отношения между Белградом и Приштиной. 30 января 2015 In Serbia

In Serbia: Россия, Китай и Индия покончат с гегемонией США Треугольник России, Китая и Индии станет важнейшим международным игроком и отодвинет Соединенные Штаты на задний план, пишет In Serbia. По словам издания, такое взаимовыгодное партнерство способно изменить политический баланс во всей Азии. 18 января 2015 In Serbia

Еврокомиссия: «Турецкий поток» ударит по имиджу «Газпрома» Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что у Европы, кроме «Турецкого потока», нет других альтернатив рискованному транзиту через Украину, сообщает In Serbia. В свою очередь, заместитель председателя Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович заявил в связи с этим, что строительство газопровода в сторону Турции нанесет ущерб имиджу российской компании. 15 января 2015 In Serbia

InSerbia: Путин одурачил финансовых акул Запада За несколько дней Россия скупила за бесценок свои нефтяные и газовые активы, которые находились в руках западных финансистов, утверждает InSerbia. И все благодаря тому, что российский рубль обесценился, и на рынке появились слухи, что и акции пойдут вниз. По словам издания, это была «самая удивительная операция, которую видели со времен создания фондового рынка». 31 декабря 2014 In Serbia

Сербия не станет присоединяться к санкциям – пока не вступит в ЕС Сербия не намерена вводить санкции против России, сообщает InSerbia News. Тем не менее, так как страна ведет переговоры о присоединении к Евросоюзу, президент Сербии Томислав Николич заявил, что ее долг в перспективе привести свою внешнюю политику в соответствие с европейской. ЕС со своей стороны подчеркивает, что пока от Сербии этого не требуют. 21 ноября 2014 In Serbia

Любовь за деньги в Петербурге намерены наказывать брачным контрактом Наказание за пользование сексуальными услугами клиенты жриц любви в будущем смогут выбрать сами: штраф или свадьба. Такой законопроект на обсуждение петербургского законодательного собрания внесла депутат Ольга Галкина. Если его примут на городском уровне, то потом закон отправят на обсуждение в федеральный парламент, сообщает InSerbia News. 28 октября 2014 In Serbia

НАТО отказало России в практическом сотрудничестве На встрече министров иностранных дел стран-членов НАТО было принято решение о приостановке всего практического гражданского и военного сотрудничества с Россией, сообщает In Serbia. В то же время политический диалог в Совете Россия-НАТО продолжится. 1 апреля 2014 In Serbia

Осуждая Крым, Обама сослался на несуществующий референдум в Косово Президент США Барак Обама заявил, что Косово, в отличие от Крыма, отделилось от Сербии только после международно признанного референдума. Сербские власти отметили в своем заявлении, что это просто неправда. Косово не проводило референдума и отделилось в одностороннем порядке, и в этом не участвовала ни одна международная организация, сообщает In Serbia. 29 марта 2014 In Serbia