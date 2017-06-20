In Serbia
Итальянский генерал: на бывшей Югославии НАТО поставило военный эксперимент
Бомбардировка Югославии была «экспериментальной войной НАТО», считает итальянский генерал НАТО в отставке Бьяджо Ди Грациа. По его мнению, она стала своеобразным посланием России о том, кто победил в холодной войне.
Сербский Fiat попадет к российскому водителю беспошлинно
Россия может начать беспошлинный ввоз автомобилей Fiat из Сербии уже в первой половине этого года. Об этом заявил торговый представитель посольства РФ в Сербии Андрей Хрипунов. Для импорта готово все, кроме соглашений с партнерами Москвы по ЕАЭС - Белоруссией и Казахстаном.
InSerbia News: Заставив Россию молчать, ПАСЕ откроет дверь для Косова
Представитель сербской делегации в ПАСЕ опасается, что Косово воспользуется отсутствием многочисленной российской делегации, чтобы получить полноценное членство в Совете Европы, сообщает InSerbia News. Однако генсек Совета Европы Торбьерн Ягланд считает эти опасения беспочвенными, поскольку, по его словам, вряд ли кто-либо захочет вмешиваться в непростые отношения между Белградом и Приштиной.
In Serbia: Россия, Китай и Индия покончат с гегемонией США
Треугольник России, Китая и Индии станет важнейшим международным игроком и отодвинет Соединенные Штаты на задний план, пишет In Serbia. По словам издания, такое взаимовыгодное партнерство способно изменить политический баланс во всей Азии.
Еврокомиссия: «Турецкий поток» ударит по имиджу «Газпрома»
Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что у Европы, кроме «Турецкого потока», нет других альтернатив рискованному транзиту через Украину, сообщает In Serbia. В свою очередь, заместитель председателя Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович заявил в связи с этим, что строительство газопровода в сторону Турции нанесет ущерб имиджу российской компании.
InSerbia: Путин одурачил финансовых акул Запада
За несколько дней Россия скупила за бесценок свои нефтяные и газовые активы, которые находились в руках западных финансистов, утверждает InSerbia. И все благодаря тому, что российский рубль обесценился, и на рынке появились слухи, что и акции пойдут вниз. По словам издания, это была «самая удивительная операция, которую видели со времен создания фондового рынка».
Сербия не станет присоединяться к санкциям – пока не вступит в ЕС
Сербия не намерена вводить санкции против России, сообщает InSerbia News. Тем не менее, так как страна ведет переговоры о присоединении к Евросоюзу, президент Сербии Томислав Николич заявил, что ее долг в перспективе привести свою внешнюю политику в соответствие с европейской. ЕС со своей стороны подчеркивает, что пока от Сербии этого не требуют.
Любовь за деньги в Петербурге намерены наказывать брачным контрактом
Наказание за пользование сексуальными услугами клиенты жриц любви в будущем смогут выбрать сами: штраф или свадьба. Такой законопроект на обсуждение петербургского законодательного собрания внесла депутат Ольга Галкина. Если его примут на городском уровне, то потом закон отправят на обсуждение в федеральный парламент, сообщает InSerbia News.
НАТО отказало России в практическом сотрудничестве
На встрече министров иностранных дел стран-членов НАТО было принято решение о приостановке всего практического гражданского и военного сотрудничества с Россией, сообщает In Serbia. В то же время политический диалог в Совете Россия-НАТО продолжится.
Осуждая Крым, Обама сослался на несуществующий референдум в Косово
Президент США Барак Обама заявил, что Косово, в отличие от Крыма, отделилось от Сербии только после международно признанного референдума. Сербские власти отметили в своем заявлении, что это просто неправда. Косово не проводило референдума и отделилось в одностороннем порядке, и в этом не участвовала ни одна международная организация, сообщает In Serbia.
Кустурица напомнил США, что не они освободили Европу от фашизма
Сербского режиссера Эмира Кустурицу возмутили слова Хиллари Клинтон, сравнившей Владимира Путина с Гитлером. По его мнению, это равноценно заявлению, что обезьяна произошла от человека. Ведь именно Россия, напомнил Кустурица, поборола фашизм и потеряла при этом 20 миллионов человек, пишет In Serbia.